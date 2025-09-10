Сначала нашли костер, потом мальчика: за лето в России пропали сотни детей

Проект «Помощь в поиске детей» сообщил, что за прошедшее лето в России было зафиксировано 253 случая пропажи детей. NEWS.ru рассказывает, чем чаще всего заканчиваются поиски пропавших несовершеннолетних, и вспоминает о самых громких историях за минувший сезон.

11 до сих пор не найдены

В проекте «Помощь в поиске детей» сообщают, что из 253 пропавших удалось найти живыми 227 детей. 15 несовершеннолетних обнаружили мертвыми, а еще 11 до сих пор не найдены.

Уточняется, что больше всего случаев пропажи детей зарегистрировали в июне — 87. В июле этот показатель равнялся 82, а в августе — 84. Чаще всего несовершеннолетние пропадали в Приморье (60 случаев), Калининградской (26 случаев) и Свердловской областях (19 случаев).

При этом эксперты отмечают, что на долю Приморского края приходится почти четверть всех зафиксированных случаев не столько потому, что это связано с угрозами для детей в регионе, сколько с хорошо налаженной работой волонтерских поисковых отрядов.

По информации Ассоциации «Поиск пропавших детей», работа волонтеров начинается после того, как кураторы проекта проверяют, действительно ли ребенок пропал, подано ли заявление в МВД.

После координатор согласует свои действия с полицией. Добровольцы получают задачи через систему оповещения — например, провести осмотр помещений или обойти улицы. Такая система позволяет действовать быстро.

Собирал шишки и заблудился

В середине августа мужчина потерял своего 14-летнего сына в кузбасской тайге, когда они вместе отправились в лес. Подросток собирался набрать шишек, но в какой-то момент ушел от родителя слишком далеко и заблудился.

Родитель искал ребенка всю ночь самостоятельно, а утром, отчаявшись, обратился в дежурную часть полиции. Было собрано пять поисковых групп.

Уже 19 августа школьника нашли живым в Республике Алтай. Ранним утром поисковики обнаружили следы обуви мальчика и догорающий костер. Школьника нашли спящим под деревом на расстоянии около 20 км от поселка Чулеш.

Мальчик пропал возле озера

Незадолго до этого в Ухтинском районе Республики Коми пропал 10-летний мальчик. Накануне исчезновения, 9 августа, его видели на Параськиных озерах.

Очевидцы утверждали, что он не заходил в воду, так как не умел плавать. Сначала родственники искали его самостоятельно, опрашивая отдыхающих и обходя окрестности, затем к поискам подключились волонтеры и спасатели. Ночью территорию заказника прочесывали пешие группы и водолазы. 10 августа водолазы обнаружили и подняли тело мальчика со дна.

Похожий инцидент произошел в середине августа в Чечне. Тело семилетного Джабраила Мудаева обнаружили 13 августа. Пропавшего ребенка искали с 8 августа, когда он ушел из дома и пропал. По информации местного СК, Джабраил имел особенности развития: на имя не реагировал и не шел на контакт с незнакомыми людьми. К поискам мальчика были подключены более трех тысяч человек из Чечни и соседних регионов. Предположительно, Джабраил утонул.

