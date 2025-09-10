Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 09:35

Жертве насилия пришлось менять квартиру: мигранты надругались над подругой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В городе Бузулуке Оренбургской области группа подростков надругалась над местной жительницей. В дело вмешалась местная ячейка «Русской общины». NEWS.ru рассказывает, что известно о происшествии.

Катались по городу

Пострадавшая девушка рассказала активистам, что встретилась со знакомыми 29 августа. Сначала ничто не предвещало беды. Девушка с друзьями каталась по городу и согласилась зайти домой к одному из знакомых.

«Я попала в большую беду. Меня изнасиловали в ночь с 29-го на 30-е. Мы увиделись со знакомыми. Мы катались по городу, после чего нас пригласили в гости. Мы посидели. Меня заперли в комнате. Начали удерживать. Били. Забрали телефон. Я вырывалась. У меня не получилось», — рассказала девушка.

Пришлось сменить квартиру

Со стороны «Русской общины» девушке был предоставлен опытный адвокат. Активисты помогли девушке переехать на другое место жительства, обеспечили ей физическую защиту и пресекли все попытки угрожать пострадавшей.

«Уже подано заявление в Следственный комитет, пройдены все необходимые медицинские и криминалистические экспертизы, возбуждено уголовное дело», — сообщили в «Русской общине».

Бастрыкин взял на контроль

Центральный аппарат СК РФ взял на контроль расследование этого уголовного дела. При этом сообщается, что в изнасиловании мог участвовать несовершеннолетний иностранец.

«В социальных медиа сообщается, что в городе Бузулуке несовершеннолетний совершил преступление против половой неприкосновенности местной жительницы. Следственными органами СК России по Оренбургской области по данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе СКР.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления Вячеслава Зудермана представить в центральный аппарат подробный доклад о ходе расследования и всех установленных по делу обстоятельствах.

изнасилования
происшествия
мигранты
криминал
уголовные дела
Александр Бастрыкин
Русская община
Оренбургская область
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
