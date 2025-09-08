12-летние нацисты: школьники убили бездомного бутылкой ради «чистоты нации»

В Челябинске накрыли банду юных нацистов. Группа несовершеннолетних решила заняться «очисткой» региональной столицы от бездомных людей. NEWS.ru рассказывает, что известно об уголовном деле.

Нацисты в возрасте от 12 лет

В Челябинске до конца октября арестовали несовершеннолетних, подозреваемых в серии жестоких нападений на людей без определенного места жительства. Их считаю главарями банды юных нацистов.

По данным издания 74.ru, в группировке состояли подростки в возрасте от 12 лет. Они систематически разыскивали бездомных и подвергали их издевательствам с целью «очистить Челябинск от бомжей». Все свои действия они фиксировали на видео для публикации в соцсетях.

Всего в деле на сегодняшний день пятеро пострадавших, один из которых скончался от полученных побоев.

Прыснули в лицо и избили бутылкой

Корреспонденту удалось узнать, как расправились над местным бездомным Александром. Тот в последнее время жил около улицы Косарева. Недавно у мусорной площадки местные жители выкинули диван, и мужчина периодически ютился на нем.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Об Александре говорят, что он злоупотребляет алкоголем, как и все бездомные в районе. Известно, что у него есть жена и дети, но из семьи он ушел в никуда. Так и оказался на улице.

«Я его раза два-три видел. Привет-привет, здорово-здорово. Он выпить любил, нормально так, — дворник делает характерный жест, щелкнув по шее под подбородком. — Не работал. На что пил? Или находил где-то, что выпить, или наливал кто-то [из знакомых], или собирал металл, пластик, сдавал. Так-то он очень хороший, нормальный был мужик. Сказали, что его малолетки избили и он умер», — рассказывал дворник о погибшем.

В злополучный день подростки настигли его в вечернее время, прыснули в лицо перцовым баллончиком и начали избивать, в том числе стеклянной бутылкой. Свои побои и глумление они снимали на видео.

Братья-нацисты

Журналисты выяснили, что подростки района Северо-Запад сбились в банду уже давно. Большинству из задержанных по 12–14 лет, учатся в 7–8-м классах. Но есть среди них и парочка постарше — 17-летние студенты колледжа. Младшие со старшими спелись через двоих братьев.

Еще две жертвы этой банды были доставлены в больницу с серьезным уроном здоровью. При этом установлено, что все участники банды из благополучных семей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда силовики обыскали личные вещи школьников, увидели фашистские символы на тетрадях, в телефонах, а также нашли кастеты, биты и балаклавы.

