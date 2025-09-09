Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 13:20

Перевернутый дьявол: кадровик из прокуратуры убил 15-летнюю девочку

Фото: t.me/sledcom_press*

В Сети активно нарастает кампания по привлечению внимания к обстоятельствам ДТП, произошедшего в Мелитополе. Бывший сотрудник прокуратуры с «блатными» номерами насмерть сбил 15-летнюю девочку на «зебре». NEWS.ru рассказывает, что известно о скандальном деле.

Свидетели порезали шины

Вечером 27 августа под машину попала 15-летняя девочка. Школьница Лиза с самокатом спешилась на «зебре» возле местного парка и попала под колеса иномарки Mercedes-Benz с «блатными» номерами «999». На ситуацию обратила внимание руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Второй день пишут жители Мелитополя. В конце августа бывший сотрудник прокуратуры сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девочку. Преступник якобы пытался уехать с места преступления, но свидетели порезали ему шины. После случившегося в прокуратуре он больше не работает. Однако до сих пор находится на свободе и не задержан», — написала Мизулина в Telegram-канале.

Неделю провела в коме

Мать пострадавшей девочки рассказала, что в больницу дочь доставили со множественными переломами и травмой головы. Девочка впала в тяжелейшую кому. Врачи приложили все силы, но не смогли помочь школьнице.

«Тяжелые травмы были, и таз переломан, и ребра, и ключица предплечья. Голова самая тяжелая была, кровоизлияние мозга, черепно-мозговая травма очень тяжелая была. Она восемь дней пролежала в коме, в глубокой коме третьей степени. И четвертого она умерла. А вчера мы ее уже похоронили», — рассказала мать погибшей девочки 6 сентября в комментарии каналу РЕН ТВ.

Приехал из Петербурга

Также родительница рассказала о самом водителе. Известно, что мужчина приехал работать в прокуратуру Мелитополя из Санкт-Петербурга. В городе он прожил примерно год. Занимал должность руководителя отдела кадров в надзорном ведомстве. Передвигался он на праворульной иномарке.

Управление Следственного комитета оповестило о возбуждении уголовного дела против мужчины на следующий день после похорон 15-летней девочки.

«Водителю автомобиля предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека). <…> По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская и автотехническая. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в СКР.

ДТП
происшествия
криминал
уголовные дела
прокуратура
Запорожье
Запорожская область
дети
подростки
похороны
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
