Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 16:34

Голова отдельно от тела: труп крупного бизнесмена нашли под мостом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители Гурьевского района в Калининградской области обнаружили страшную находку под одним из мостов. Тело местного предпринимателя лежало отдельно от головы. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Нашли обезглавленным

В Калининградской области обнаружено обезглавленное тело генерального директора компании, занимающейся добычей калийно-магниевых солей.

Как сообщили источники Telegram-канала SHOT, тело бизнесмена Алексея было найдено накануне утром под мостом вблизи поселка Солнечное. Рядом с телом лежал буксировочный трос.

Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются правоохранительными органами. Версии следствия пока не разглашаются.

Пережил массовые протесты

По данным SHOT, Алексей возглавлял компанию «К-Поташ Сервис» с октября 2022 года. Юридическими владельцами организации являются компании из Нидерландов и Кипра.

В прошлом году предприятие оказалось в центре скандала — очередной раз был отложен запуск калийного рудника в поселке Нивенское, за реализацию которого отвечала именно эта компания. Представители «К-Поташ Сервис» тогда поясняли, что идут проектно-изыскательские работы и замена оборудования.

Изначально же рудник планировалось ввести в эксплуатацию еще в 2021 году, но этому помешали массовые протесты местных жителей, обеспокоенных экологическими и социальными последствиями проекта.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Труп под мостом

Источник из экстренных служб сообщил изданию «Клопс», что о происшествии сообщили очевидцы. Они увидели тело под мостом, а голова лежала неподалеку. Затем на место ЧП приехали полицейские.

Издание пишет, что в региональном управлении Следственного комитета уже подтвердили факт происшествия. Выясняются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

«По факту смерти жителя Калининграда проводится доследственная проверка, детально выясняются все обстоятельства произошедшего», — заявили в СКР.

У погибшего предпринимателя остались жена и двое дочерей.

Читайте также:

Не пьет и помогает по хозяйству: дезертир изнасиловал и убил школьницу

«Я так готов на убийство»: сахалинец зарезал 15-летнюю петербурженку

«Спи, тебе показалось»: мужчина насиловал дочерей и падчерицу

Все в крови: мать повела отпрысков в детсад после нападения собаки

«Тельняшка на шее, трусы спущены»: поп зарезал прихожанина-извращенца

убийства
уголовные дела
происшествия
криминал
бизнесмены
Россия
Калининградская область
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Помру здесь»: Милонов резко высказался о переименовании Петербурга
«Любовь заканчивается»: молодая жена Ширвиндта высказалась о расставании
Умер идеолог разработки авиационной части ядерной триады СССР
Экс-депутат Рады ответил, кто будет следующим президентом Украины
Военэксперт связал целостность мостов через Днепр с сговорчивостью Запада
Выступление Путина на саммите БРИКС решили засекретить
Экономист рассказал, чем могут быть опасны новые санкции США и ЕС для РФ
Полина Диброва после развода покинула Москву с сыновьями
Пенсии россиян вырастут октябре 2025 года: на сколько, кого коснется
«Единая плоть»: Конкин оценил музыку Чайковского к сказкам для детей
Россиянам рассказали, как не попасть в хитрую ловушку коммунальщиков
Тарасова оценила физическую форму Валиевой перед окончанием дисквалификации
Стало известно о массовых обращениях украинок к Кадырову
Пакистан потерял 0,33% ВВП из-за масштабных наводнений
«Будем добивать»: военэксперт о судьбе солдат ВСУ под Константиновкой
Голова отдельно от тела: труп крупного бизнесмена нашли под мостом
Ученые выявили неожиданное влияние просмотра порно на отношения
В России рассказали, почему ВСУ уродуют лица наемников
Диетолог назвала безвредную дозу алкоголя
«Они для меня вычеркнуты»: Владимир Конкин об уехавших артистах
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

В Сети появились кадры с жутким убийством украинки в американском трамвае
США

В Сети появились кадры с жутким убийством украинки в американском трамвае

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.