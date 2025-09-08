Голова отдельно от тела: труп крупного бизнесмена нашли под мостом

Жители Гурьевского района в Калининградской области обнаружили страшную находку под одним из мостов. Тело местного предпринимателя лежало отдельно от головы. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Нашли обезглавленным

В Калининградской области обнаружено обезглавленное тело генерального директора компании, занимающейся добычей калийно-магниевых солей.

Как сообщили источники Telegram-канала SHOT, тело бизнесмена Алексея было найдено накануне утром под мостом вблизи поселка Солнечное. Рядом с телом лежал буксировочный трос.

Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются правоохранительными органами. Версии следствия пока не разглашаются.

Пережил массовые протесты

По данным SHOT, Алексей возглавлял компанию «К-Поташ Сервис» с октября 2022 года. Юридическими владельцами организации являются компании из Нидерландов и Кипра.

В прошлом году предприятие оказалось в центре скандала — очередной раз был отложен запуск калийного рудника в поселке Нивенское, за реализацию которого отвечала именно эта компания. Представители «К-Поташ Сервис» тогда поясняли, что идут проектно-изыскательские работы и замена оборудования.

Изначально же рудник планировалось ввести в эксплуатацию еще в 2021 году, но этому помешали массовые протесты местных жителей, обеспокоенных экологическими и социальными последствиями проекта.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Труп под мостом

Источник из экстренных служб сообщил изданию «Клопс», что о происшествии сообщили очевидцы. Они увидели тело под мостом, а голова лежала неподалеку. Затем на место ЧП приехали полицейские.

Издание пишет, что в региональном управлении Следственного комитета уже подтвердили факт происшествия. Выясняются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

«По факту смерти жителя Калининграда проводится доследственная проверка, детально выясняются все обстоятельства произошедшего», — заявили в СКР.

У погибшего предпринимателя остались жена и двое дочерей.

