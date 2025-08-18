Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 10:48

В Кузбассе ищут пропавшего в тайге подростка

МВД: в Кузбассе пропал отправившийся с отцом в тайгу на сбор шишек подросток

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Подросток пропал в кузбасской тайге во время сбора шишек с отцом, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Кемеровской области. По данным ведомства, отец мальчика пытался самостоятельно найти 14-летнего сына, но наутро обратился за помощью в полицию.

Сегодня в дежурную часть ОМВД России по Таштагольскому району поступило сообщение о том, что накануне в тайге вблизи поселка Чулеш во время сбора кедровых шишек пропал 14-летний подросток. Полицейские выяснили, что школьник отправился в лес с отцом и в тайге они разминулись, — сообщили в ГУ МВД.

Полицейские организовали масштабные поисковые мероприятия, задействованы пять поисковых групп. В поселке Чулеш в 60 километрах от Таштагола развернут оперативный штаб, куда прибывают волонтеры и спасатели. Участники поисков обследуют лесной массив.

Ранее в Нижегородской области завершились поиски 110-летней Анастасии Юрченко, которая пропала в лесу еще 14 августа. Она вышла из своего дома в Арзамасском районе и не вернулась. Поиски увенчались успехом — бабушку нашли живой и невредимой. По последним данным, с ее здоровьем все в порядке, несмотря на столь долгое пребывание в лесной местности без пищи и воды.

Кемеровская область
пропавшие
Тайга
дети
