В Кузбассе ищут пропавшего в тайге подростка МВД: в Кузбассе пропал отправившийся с отцом в тайгу на сбор шишек подросток

Подросток пропал в кузбасской тайге во время сбора шишек с отцом, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Кемеровской области. По данным ведомства, отец мальчика пытался самостоятельно найти 14-летнего сына, но наутро обратился за помощью в полицию.

Сегодня в дежурную часть ОМВД России по Таштагольскому району поступило сообщение о том, что накануне в тайге вблизи поселка Чулеш во время сбора кедровых шишек пропал 14-летний подросток. Полицейские выяснили, что школьник отправился в лес с отцом и в тайге они разминулись, — сообщили в ГУ МВД.

Полицейские организовали масштабные поисковые мероприятия, задействованы пять поисковых групп. В поселке Чулеш в 60 километрах от Таштагола развернут оперативный штаб, куда прибывают волонтеры и спасатели. Участники поисков обследуют лесной массив.

