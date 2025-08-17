110-летняя бабушка пережила три дня в лесу В Нижегородской области после трех дней поиска нашли 110-летнюю бабушку

В Нижегородской области завершились успешные поиски 110-летней Анастасии Юрченко, которая пропала еще 14 августа, сообщает Telegram-канал Ni Mash. Она вышла из своего дома в Арзамасском районе и не вернулась.

Первым на поиски отправился 85-летний сын пропавшей, к которому вскоре присоединились волонтеры. Как выяснилось, женщина плохо помнит недавние события, но хорошо сохранила воспоминания полувековой давности. Она три дня провела в лесу, пытаясь найти дорогу домой.

Поиски увенчались успехом — бабушку нашли живой и невредимой. По последним данным, с ее здоровьем все в порядке, несмотря на столь долгое пребывание в лесной местности без пищи и воды.

До этого появилась информация, что в Бурятии ищут пропавшую жительницу села Усть-Брянь. В ночное время она звонила в полицию с просьбой выселить мужчину из дома, но когда правоохранители прибыли к 9 утра, на месте оказался только сам сожитель. Он заявил, что женщина взяла сумку с документами и ушла, оставив на его попечение троих несовершеннолетних детей.