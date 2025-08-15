Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В российском регионе ищут пропавшую после ссоры с сожителем женщину

В Бурятии многодетная мать бесследно пропала после ссоры с сожителем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница бурятского села Усть-Брянь пропала после ссоры с сожителем, сообщает Readovka.news со ссылкой на местных жителей. В настоящее время к поискам уже подключены 30 человек.

Как сообщается, в час ночи женщина позвонила в полицию с просьбой выгнать сожителя из дома. Правоохранители смогли попасть в квартиру только к 9 утра. Находившийся там мужчина сообщил, что его возлюбленная взяла сумку и паспорт и ушла в неизвестном направлении, оставив с ним троих несовершеннолетних детей.

Очевидцы рассказали, что возле дома Галины установлены камеры видеонаблюдения, через которые невозможно пройти незамеченным, однако женщина на них не зафиксирована. По словам волонтеров, правоохранители отслеживают гаджет пропавшей.

Ранее сообщалось, что в Верхнем Суздальском озере в Санкт-Петербурге утонули две сестры возрастом 11 и 14 лет. Трагедия произошла в Выборгском районе, тела девочек обнаружили спасатели. В экстренные службы обратилась мать погибших — женщина запаниковала, после того как дети не вернулись с прогулки.

