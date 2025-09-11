«Нравится запах депортаций!» Трамп становится неадекватным, это деменция?

В поведении президента США Дональда Трампа стало появляться все больше странностей. То он угрожает американским городам гражданской войной и разрушениями, то с нескрываемым удовольствием принимает лесть, которая больше подошла бы древним восточным деспотам, чем лидеру демократического западного мира. Что с Трампом «не так» и не начал ли он сходить с ума — в материале NEWS.ru.

Как Трамп приближает гражданскую войну в США

В начале сентября Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social любопытный пост. Американский президент представил себя в образе командира американской кавалерии времен войны во Вьетнаме — в черной шляпе со скрещенными саблями. В таком виде он сидит на корточках на фоне горящего Чикаго, из которого летят военные вертолеты.

«Это прямая отсылка к фильму „Апокалипсис сейчас“. В культовой сцене из него полковник-кавалерист произносит фразу: „Мне нравится запах напалма по утрам“», — пояснил в разговоре с NEWS.ru политолог Михаил Чернов. В подписи к картинке Трамп слегка изменил эту фразу: «Мне нравится запах депортаций по утрам» и добавил: «Чикаго вот-вот узнает, почему это называется Министерством войны».

За несколько дней до публикации поста президент США переименовал Минобороны в Министерство войны, а также заявил о намерении провести войсковую операцию в штате Иллинойс и в Чикаго по отлову, задержанию и выдворению мигрантов. По оценкам СМИ, депортировано может быть до 200 тысяч человек.

Пост Трампа — отсылка не только к фильму «Апокалипсис сейчас», но и к гражданской войне между Севером и Югом, считает политолог Чернов. «Шляпа на президенте в целом повторяет дизайн головного убора кавалериста в армии северян. А стилизованный под постер плакат отсылает также к визуальному ряду вышедшего в прошлом году фильма „Гражданская война“ (в российском прокате — „Падение империи“. — NEWS.ru), повествующего о столкновении между крупнейшими штатами и федеральным центром», — пояснил он. По мнению политолога, это не что иное, как прямая угроза развязывания новой междоусобицы в стране.

Фото: Truth Social

Чем Трамп напоминает восточных диктаторов

Спорные аллюзии на гражданскую войну в США — не единственная странность, проявившаяся у Трампа. В начале сентября он провел встречи со своими «бывшими врагами» — владельцами и руководителями американских хайтек-гигантов, которые традиционно были сторонниками Демпартии и вливали в нее огромные финансы.

По словам Чернова, к явному удовольствию американского президента миллиардеры льстили ему так, как подобает скорее средневековому восточному владыке. Гендиректор Google Сундар Пичаи расхваливал план действий Трампа по искусственному интеллекту. А глава Apple Тим Кук заявил о его «фокусе на инновациях» и лидерстве. Но всех превзошли в лизоблюдстве руководители OpenAI Сэм Альтман и Oracle Сафра Кац.

«Спасибо вам за то, что вы настолько про-бизнес и про-инновационный президент. Это освежающие перемены <…>. Этого бы не случилось без вашего руководства», — сказал Альтман. А Кац заверила Трампа, что именно он, как президент, дал «волю американским инновациям и креативности, сделал возможным американскую победу», на что тот с видимым удовольствием кивал.

Что думают о странностях Трампа в России

Трамп — явно выраженный нарцисс, эпатажник, эгоцентрик, рассказал NEWS.ru врач-психиатр, профайлер Василий Шуров. «Он любит быть в центре внимания. Он и бои без правил вел, и конкурсы красоты. Поэтому и в своей политике он использует провокативные методы… Психических расстройств у него нет. Но я наблюдаю возрастные изменения, например снижение памяти. Он может в чем-то путаться, но на самом деле это очень продуманная политика по максимизации власти», — сказал Шуров.

По мнению депутата Госдумы Анатолия Вассермана, «мыслит Трамп совершенно здраво, работает в американских рекламных традициях, постоянно прощупывает разные направления».

«Его высказывания противоречивы: убедившись, что на каком-то направлении продвинуться не может, он переключается на другое», — сказал Вассерман NEWS.ru.

Читайте также:

Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны: зачем, что известно

США грозятся взорвать «Силу Сибири — 2»: глупая шутка или мечты Трампа?

Тайные тюрьмы ВСУ, огненный ад на Украине: что будет дальше