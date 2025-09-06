«Люблю запах депортаций»: Трамп одной картинкой пригрозил Чикаго Трамп признался в любви к депортациям на фоне кризиса в Чикаго

Президент США Дональд Трамп положительно высказался о депортациях в Чикаго. Он дополнил пост в Truth Social сгенерированной картинкой, на которой лидер наблюдает за горящим городом.

Люблю запах депортаций по утрам <…> Чикаго скоро узнает, почему оно (Министерство обороны. — NEWS.ru) называется Министерством войны, — написал Трамп.

Ранее Трамп назвал Чикаго худшим и самым опасным городом в мире. Он пообещал в кратчайшие сроки решить проблему высокой преступности в городе, аналогично тому, как это было сделано в Вашингтоне. Глава Белого дома обратил внимание на статистику последних выходных, когда в городе было зафиксировано 54 случая огнестрельных ранений. Восемь из этих инцидентов завершились летальным исходом, что подтверждает критическую ситуацию с безопасностью.

Также президент США допустил, что может направить подразделения Национальной гвардии в Балтимор для борьбы с преступностью. Аргументируя свое решение, Трамп сослался на статистические данные. Согласно результатам анализа, Балтимор оказался в числе наиболее криминальных американских городов. Сроки возможного ввода войск президент не раскрыл.