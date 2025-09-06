Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 20:58

«Люблю запах депортаций»: Трамп одной картинкой пригрозил Чикаго

Трамп признался в любви к депортациям на фоне кризиса в Чикаго

Фото: Nick Wagner/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп положительно высказался о депортациях в Чикаго. Он дополнил пост в Truth Social сгенерированной картинкой, на которой лидер наблюдает за горящим городом.

Люблю запах депортаций по утрам <…> Чикаго скоро узнает, почему оно (Министерство обороны. — NEWS.ru) называется Министерством войны, — написал Трамп.

Ранее Трамп назвал Чикаго худшим и самым опасным городом в мире. Он пообещал в кратчайшие сроки решить проблему высокой преступности в городе, аналогично тому, как это было сделано в Вашингтоне. Глава Белого дома обратил внимание на статистику последних выходных, когда в городе было зафиксировано 54 случая огнестрельных ранений. Восемь из этих инцидентов завершились летальным исходом, что подтверждает критическую ситуацию с безопасностью.

Также президент США допустил, что может направить подразделения Национальной гвардии в Балтимор для борьбы с преступностью. Аргументируя свое решение, Трамп сослался на статистические данные. Согласно результатам анализа, Балтимор оказался в числе наиболее криминальных американских городов. Сроки возможного ввода войск президент не раскрыл.

США
Дональд Трамп
Чикаго
Министерство войны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне жалуются на массовый сбой в работе одного оператора связи
Депутата Рады вывезли из ОАЭ в обход экстрадиции
В Польше рухнул неизвестный летательный аппарат
«Самые неожиданные фигуры»: Царев о планах при уходе Зеленского
«300 метров от энергоблока»: ВСУ атаковали Запорожскую АЭС
«Люблю запах депортаций»: Трамп одной картинкой пригрозил Чикаго
Стало известно, во что обойдется Европе замена военного потенциала США
Моди посвятили в планы «коалиции желающих»
В России создали аналог украинской «Бабы-яги»
На Западе отметили главное отличие Трампа от диктатора
Жители Одессы жалуются на масштабный пожар после объявления тревоги
Витаминная бомба: самая полезная для иммунитета заготовка на зиму
В США спрогнозировали рецессию экономики из-за политики Трампа
Зрелищные воздушные тараны «Мары» и «Фурии» попали на видео
Россияне устроили давку из-за бесплатных палок для ходьбы
В США рассказали, что дает преимущество России в украинском конфликте
Депутат Рады объяснил, почему украинцы массово уезжают в Москву
Врач пытался купить ребенка для сексуального насилия
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Британцы разлетелись на куски: ситуация на фронтах СВО вечером 6 сентября
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.