Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 09:49

Президент США пригрозил ввести Национальную гвардию в «адскую дыру»

Трамп назвал Балтимор «адской дырой» и пообещал отправить туда Нацгвардию

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп может направить подразделения Национальной гвардии в Балтимор для борьбы с преступностью. По словам главы Белого дома, город входит в число наиболее криминальных в стране, сообщает CBS News.

Балтимор сейчас — это адская дыра, — сказал американский лидер.

Аргументируя свое решение, Трамп сослался на статистические данные. Согласно результатам анализа, Балтимор оказался в числе наиболее криминальных американских городов. Сроки возможного ввода войск президент не раскрыл.

Ранее Трамп в своей публикации в социальной сети Truth Social назвал Чикаго худшим и самым опасным городом в мире. Он пообещал в кратчайшие сроки решить проблему преступности в городе, аналогично тому, как это было сделано в Вашингтоне.

Глава Белого дома обратил внимание на статистику последних выходных, когда в городе было зафиксировано 54 случая огнестрельных ранений. Восемь из этих инцидентов завершились летальным исходом, что подтверждает критическую ситуацию с безопасностью.

До этого телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что администрация Трампа планирует провести в Чикаго масштабную операцию по задержанию нелегальных иммигрантов. Мероприятия будут организованы по образцу рейдов, которые ранее проводились в Лос-Анджелесе и вызвали массовые протесты.

Дональд Трамп
Балтимор
преступность
войска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Строитель-мигрант приставал к 13-летней девочке и пытался увести ее в лес
Киев бросил иностранцев закрывать брешь на линии фронта
Путин встретил потомков советских маршалов на торжествах в Пекине
МИД России запросил у Китая разъяснения по безвизовому режиму
Странный ритуал помощников Ким Чен Ына в Пекине озадачил журналистов
Силовики ворвались в «резиновые» дачи с нелегалами в российском городе
В Казахстане сорвался концерт Макса Коржа
ЦБ России выступил против ограничений на вывоз золота физлицами
Музкритик раскрыл истинный смысл песни «Третье сентября» Шуфутинского
Россиянам дали совет, как распознать приближение инфаркта
Магнитные бури сегодня, 3 сентября: что завтра, высокое давление, боли
Удары по Украине сегодня, 3 сентября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Мерц неожиданно отверг слова фон дер Ляйен о гарантиях безопасности Украине
Появились кадры погони за водителем, в голову которого выстрелил инспектор
Экстремистские эскизы и татуировки выдали пособника РДК
Россияне раскупили все билеты на концерт Шуфутинского 3 сентября
Тяжелый военный самолет совершил аварийную посадку под Красноярском
В Киев неожиданно прибыл министр обороны европейской страны
Пожилой мужчина загорелся из-за увлажняющего крема
Трамп «вооружит» свою иммиграционную службу шпионским ПО
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.