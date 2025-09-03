Президент США пригрозил ввести Национальную гвардию в «адскую дыру» Трамп назвал Балтимор «адской дырой» и пообещал отправить туда Нацгвардию

Президент США Дональд Трамп может направить подразделения Национальной гвардии в Балтимор для борьбы с преступностью. По словам главы Белого дома, город входит в число наиболее криминальных в стране, сообщает CBS News.

Балтимор сейчас — это адская дыра, — сказал американский лидер.

Аргументируя свое решение, Трамп сослался на статистические данные. Согласно результатам анализа, Балтимор оказался в числе наиболее криминальных американских городов. Сроки возможного ввода войск президент не раскрыл.

Ранее Трамп в своей публикации в социальной сети Truth Social назвал Чикаго худшим и самым опасным городом в мире. Он пообещал в кратчайшие сроки решить проблему преступности в городе, аналогично тому, как это было сделано в Вашингтоне.

Глава Белого дома обратил внимание на статистику последних выходных, когда в городе было зафиксировано 54 случая огнестрельных ранений. Восемь из этих инцидентов завершились летальным исходом, что подтверждает критическую ситуацию с безопасностью.

До этого телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что администрация Трампа планирует провести в Чикаго масштабную операцию по задержанию нелегальных иммигрантов. Мероприятия будут организованы по образцу рейдов, которые ранее проводились в Лос-Анджелесе и вызвали массовые протесты.