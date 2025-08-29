День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 14:37

Белый дом готовит масштабные рейды против нелегалов в крупном городе США

CBS: администрация Трампа планирует иммиграционные рейды в Чикаго

Фото: Charles Reed/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа планирует провести в Чикаго масштабную операцию по задержанию нелегальных иммигрантов, сообщает телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники. Мероприятия будут организованы по образцу рейдов, которые ранее проводились в Лос-Анджелесе и вызвали массовые протесты.

Администрация Трампа готовится на следующей неделе начать в Чикаго крупную операцию по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства, используя тактику, которая вызвала протесты в Лос-Анджелесе, — сказано в материале.

По данным источников, в том числе в министерстве внутренней безопасности, рейды могут начаться уже 5 сентября. Операция предполагает значительное увеличение масштабов мероприятий по задержанию лиц, находящихся в стране нелегально. Данные планы разрабатываются на фоне сообщений о намерении Пентагона направить военных в Чикаго для борьбы с преступностью.

Протесты против иммиграционной политики Трампа прокатились по многим штатам после событий в Лос-Анджелесе 7 июня. Тогда рейд службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) вызвал массовые беспорядки в центре города.

Ранее стало известно, что Национальная гвардия США направит до 1700 военнослужащих в 19 штатов для усиления борьбы с нелегальной миграцией и преступностью. Военные будут оказывать поддержку местным правоохранительным органам.

США
Чикаго
мигранты
рейды
