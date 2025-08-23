В США объявили мобилизацию национальной гвардии Fox News: нацгвардия США мобилизует до 1700 военных для борьбы с нелегалами

Национальная гвардия США мобилизует до 1700 военнослужащих в 19 штатах для помощи в борьбе с нелегальной иммиграцией и преступностью, сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на документы Пентагона. По его данным, военные будут помогать местным правоохранителям.

До 1700 национальных гвардейцев собираются мобилизоваться в 19 штатах в ближайшие недели, чтобы помочь Министерству внутренней безопасности в общенациональном подавлении <…> нелегальной миграции и преступности, — говорится в материале.

Список штатов включает Алабаму, Флориду, Техас, Джорджию и другие. Операция продлится с августа до середины ноября, при этом основные силы будут сосредоточены в Техасе.

По данным издания, нацгвардейцы будут выполнять задачи в рамках масштабной федеральной операции, выступая в роли «видимой сдерживающей силы». Их функции включат работу с документами мигрантов: сбор персональных данных, дактилоскопию, взятие ДНК-мазков и фотографирование задержанных. При этом военнослужащие не будут заниматься непосредственно арестами.

Ранее СМИ писали, что администрация президента США Дональда Трампа направила военно-морскую группировку к побережью Венесуэлы в составе трех десантных кораблей. В оперативное соединение вошли USS San Antonio, USS Iwo Jima и USS Fort Lauderdale.