23 августа 2025 в 18:00

В США объявили мобилизацию национальной гвардии

Fox News: нацгвардия США мобилизует до 1700 военных для борьбы с нелегалами

Солдаты национальной гвардии США Солдаты национальной гвардии США Фото: Turkhan Karimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Национальная гвардия США мобилизует до 1700 военнослужащих в 19 штатах для помощи в борьбе с нелегальной иммиграцией и преступностью, сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на документы Пентагона. По его данным, военные будут помогать местным правоохранителям.

До 1700 национальных гвардейцев собираются мобилизоваться в 19 штатах в ближайшие недели, чтобы помочь Министерству внутренней безопасности в общенациональном подавлении <…> нелегальной миграции и преступности, — говорится в материале.

Список штатов включает Алабаму, Флориду, Техас, Джорджию и другие. Операция продлится с августа до середины ноября, при этом основные силы будут сосредоточены в Техасе.

По данным издания, нацгвардейцы будут выполнять задачи в рамках масштабной федеральной операции, выступая в роли «видимой сдерживающей силы». Их функции включат работу с документами мигрантов: сбор персональных данных, дактилоскопию, взятие ДНК-мазков и фотографирование задержанных. При этом военнослужащие не будут заниматься непосредственно арестами.

Ранее СМИ писали, что администрация президента США Дональда Трампа направила военно-морскую группировку к побережью Венесуэлы в составе трех десантных кораблей. В оперативное соединение вошли USS San Antonio, USS Iwo Jima и USS Fort Lauderdale.

