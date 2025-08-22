Переговоры Путина и Трампа на Аляске
США могли направить военные корабли к берегам Венесуэлы

Al Jazeera: к Венесуэле направляются американские корабли для военной операции

Военные корабли НАТО Военные корабли НАТО Фото: COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа отправила три военных корабля к побережью Венесуэлы, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники. Эта операция может быть направлена на борьбу с незаконным оборотом наркотиков и преступными картелями.

По их словам, корабли <...> движутся к побережью Венесуэлы. На их борту находятся 4,5 тысячи военных США, в том числе 2,2 тысячи морпехов, — указано в сообщении.

Источники проинформировали, в состав группы вошли десантный корабль USS San Antonio, универсальный десантный корабль USS Iwo Jima и десантный транспортный док USS Fort Lauderdale. Согласно информации, судна должны прибыть к берегам Венесуэлы 24 августа. Конкретные задачи группировки пока не раскрываются.

Источники в администрации президента США не исключают, что одной из целей операции может быть проведение наземных военных действий. В то же время официальной целью миссии заявлена борьба с наркотрафиком и преступными группировками. Наличие значительного контингента морской пехоты на борту кораблей вызывает вопросы относительно реальных намерений американской администрации.

Ранее пресс-служба Министерства внутренних дел Кубы заявила, что планы США по размещению военнослужащих и кораблей в акватории Латинской Америки вызывают беспокойство. В ведомстве подчеркнули, что такие действия могут представлять угрозу безопасности региона.

