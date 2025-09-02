Трамп назвал самый худший город на Земле

Президент США Дональд Трамп в своей публикации в социальной сети Truth Social назвал Чикаго худшим и самым опасным городом в мире. Он пообещал в кратчайшие сроки решить проблему преступности в городе, аналогично тому, как это было сделано в Вашингтоне.

Глава Белого дома обратил внимание на статистику последних выходных, когда в городе было зафиксировано 54 случая огнестрельных ранений. Восемь из этих инцидентов завершились летальным исходом, что подтверждает критическую ситуацию с безопасностью.

Чикаго — это худший и самый опасный город в мире. [Губернатору штата Иллинойс Джею Би] Прицкеру очень нужна помощь, он просто еще не знает об этом. Я быстро решу проблему преступности, как в Вашингтоне, — написал Трамп.

Президент США выразил уверенность, что город в скором времени «снова будет в безопасности». По информации телеканала CNN, администрация Белого дома уже на этой неделе начинает операцию по борьбе с преступностью и нелегальной миграцией в Чикаго.

В рамках операции планируется задействовать бронетехнику, агентов иммиграционной и таможенной службы (ICE), а также подразделения национальной гвардии. Согласно официальной статистике, Чикаго лидирует среди американских городов по количеству убийств, опережая Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что администрация Трампа планирует провести в Чикаго масштабную операцию по задержанию нелегальных иммигрантов. Мероприятия будут организованы по образцу рейдов, которые ранее проводились в Лос-Анджелесе и вызвали массовые протесты.