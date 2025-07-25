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25 июля 2025 в 18:25

«Мону Лизу XIX века» нашли в подсобке ресторана

В США в ресторане нашли портрет хирурга Дэвиджа XIX века

Портрет хирурга Джона Била Дэвиджа Портрет хирурга Джона Била Дэвиджа Фото: University of Maryland School of Medicine

В США обнаружили уникальный портрет хирурга Джона Била Дэвиджа, написанный в 1844 году, сообщает Daily Mail со ссылкой на исполнительного руководителя Ассоциации выпускников-медиков Мэрилендского университета Ларри Питрофа. Прозванную «Моной Лизой XIX века» картину нашли в подсобке закрывшегося ресторана в Балтиморе во время оценки имущества.

Насколько нам известно, это единственный существующий портрет Дэвиджа. Он, безусловно, самый старый. Пока не появится другой, это наша Мона Лиза, — заявил Питроф.

Полотно обнаружила оценщица Кэролин Браунли. Она передала информацию медиа-историку Мег Филдинг. Выяснилось, что портрет много лет находился в ресторане Bertha’s Mussels, а затем оказался забытым в подсобке. Автор картины пока не установлен. После находки портрет передали медицинскому колледжу Мэрилендского университета. Состояние холста оценили как хорошее. Он нуждается только в чистке.

Ранее в музее Центра Помпиду-Мец произошел необычный случай с инсталляцией Маурицио Каттелана «Comedian»: посетитель съел банан, который был частью работы. Охрана оперативно отреагировала, и через несколько минут экспонат восстановили, заменив фрукт новым. Сам художник иронично отметил, что зритель перепутал искусство с реальностью.

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