«Мону Лизу XIX века» нашли в подсобке ресторана

В США обнаружили уникальный портрет хирурга Джона Била Дэвиджа, написанный в 1844 году, сообщает Daily Mail со ссылкой на исполнительного руководителя Ассоциации выпускников-медиков Мэрилендского университета Ларри Питрофа. Прозванную «Моной Лизой XIX века» картину нашли в подсобке закрывшегося ресторана в Балтиморе во время оценки имущества.

Насколько нам известно, это единственный существующий портрет Дэвиджа. Он, безусловно, самый старый. Пока не появится другой, это наша Мона Лиза, — заявил Питроф.

Полотно обнаружила оценщица Кэролин Браунли. Она передала информацию медиа-историку Мег Филдинг. Выяснилось, что портрет много лет находился в ресторане Bertha’s Mussels, а затем оказался забытым в подсобке. Автор картины пока не установлен. После находки портрет передали медицинскому колледжу Мэрилендского университета. Состояние холста оценили как хорошее. Он нуждается только в чистке.

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