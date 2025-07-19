Француз повторил выходку миллиардера, съевшего арт-объект за 627 млн рублей

Посетитель Центра Помпиду‑Мец во Франции съел банан из знаменитой работы Comedian итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана, пишет агентство Ici. Мужчина снял съедобный элемент инсталляции, приклеенный черной изолентой к стене, очистил его и тут же съел.

Уточняется, что случай произошел 12 июля. По словам сотрудников музея, охрана быстро отреагировала на происходящее. Инсталляцию восстановили через несколько минут после инцидента. Целостность шедевра признана ненарушенной.

Сам художник отреагировал на ситуацию с юмором, пишет ресурс. Он отметил, что зритель перепутал концепцию работы с предметом и просто съел банан, не тронув скотч.

Вызвавшая противоречивые отзывы у критиков концептуальная инсталляция Comedian была создана в 2019 году. Она представляет собой свежий банан, прикрепленный клейкой лентой к стене.

Известно о трех экземплярах композиции. Один из них купил китайский коллекционер, основатель платформы TRON Джастин Сан, который съел купленный за $6,2 млн (более 627 млн рублей) банан в присутствии журналистов.