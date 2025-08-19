Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 11:46

На американском судне возле Балтимора произошел мощный взрыв

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рядом с американским портом Балтимор взорвалось судно, перевозившее уголь, сообщили NBC News. По предварительным данным, никто не пострадал.

Мощный взрыв попал на видео: судя по кадрам, судно неожиданно вспыхнуло. Других подробностей инцидента не приводится.

Ранее в США прямо во время полета загорелся двигатель пассажирского самолета Boeing 767-400. Воздушное судно выполняло рейс из Лос-Анджелеса в Атланту. Левый двигатель вспыхнул почти сразу после взлета. По словам пассажиров, ранее рейс задерживался из-за проблем с техобслуживанием. Самолет в итоге смог безопасно приземлиться на взлетно-посадочную полосу. Пожарные оперативно потушили огонь.

Также на ходу загорелся двигатель американского самолета Sun Country Airlines. В это время на борту самолета находились 166 человек. Инцидент произошел, когда самолет летел из Лос-Анджелеса в Миннеаполис.

Кроме того, в Лос-Анджелесе 20 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу. Состояние приблизительно 10 пострадавших в результате ЧП медики оценивали как стабильное.

США
Балтимор
суда
взрывы
