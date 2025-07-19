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19 июля 2025 в 13:36

В США десятки людей получили травмы из-за протаранившего толпу автомобиля

В Лос-Анджелесе 20 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неизвестный на автомобиле въехал в толпу в Лос-Анджелесе, сообщила пожарная служба города. Более 20 человек пострадали, пять из них находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, неизвестный автомобиль въехал в толпу, более 20 человек пострадали, — говорится в сообщении ведомства.

Состояние около 10 пострадавших в результате ЧП медики оценивают как стабильное. Других деталей инцидента не приводится.

Ранее в Москве на Бережковской набережной произошло серьезное ДТП, при котором кроссовер сбил группу пешеходов. Инцидент случился, когда люди переходили дорогу. Пострадали пять человек, включая двоих детей 8–10 лет.

Арестованный за наезд на пешеходов 23-летний студент заявил, что скрылся с места аварии, поскольку «отказывался верить в происходящее». По словам молодого человека, он поехал домой и выпил виски.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Молодому человеку может грозить до семи лет лишения свободы.

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