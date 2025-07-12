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12 июля 2025 в 10:56

Сбившего пешеходов в Москве студента не смогли допросить

Обвиняемого в наезде на пешеходов в Москве не смогли допросить из-за опьянения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Водитель электрокара HiPhi Z, сбивший пятерых пешеходов на Бережковской набережной в Москве, не смог дать показания из-за опьянения, сообщил Telegram-канал «Говорит Москва». Он также отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Следователи намерены просить об аресте 23-летнего водителя. В ближайшее время станет известно, признает ли он вину. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Молодому человеку может грозить до семи лет лишения свободы.

Подозреваемый сбил группу пешеходов в ночь на 12 июля, после чего скрылся с места происшествия. Полиция обнаружила автомобиль во 2-м Сетуньском проезде — это редкий электрокар марки HIPhi Z. В салоне, помимо водителя, находилась 37-летняя женщина. По предварительной информации, виновником аварии может быть студент.

До этого на подмосковном участке федеральной трассы М-4 «Дон» вблизи аэропорта Домодедово произошло столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом. Как сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД, в результате аварии погиб водитель, не менее десяти человек получили повреждения различной степени тяжести. Кузов фуры оказался разрушенным, автобус также получил критические повреждения.

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