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12 июля 2025 в 09:06

Стала известна личность сбившего толпу пешеходов в Москве

Сбившим толпу пешеходов в Москве оказался 23-летний студент

ДТП на Бережковской набережной. 11 июля 2025 года ДТП на Бережковской набережной. 11 июля 2025 года Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Автомобилем, который врезался в толпу пешеходов в Москве, управлял 23-летний студент, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Совсем недавно молодого человека задержали вместе с пассажирами, которые находились в машине в момент ДТП.

Предварительно, водитель — студент 2001 года рождения, — заявили источники.

Авария произошла на Бережковской набережной в Москве. По информации столичного департамента здравоохранения, водитель транспортного средства покинул место аварии. Инцидент произошел во время перехода людьми проезжей части. Среди пяти пострадавших — двое детей в возрасте от 8 до 10 лет.

До этого на подмосковном участке федеральной трассы М-4 «Дон» вблизи аэропорта Домодедово произошло столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом. Как сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД, в результате аварии погиб водитель, не менее десяти человек получили повреждения различной степени тяжести. Кузов фуры оказался разрушенным, автобус также получил критические повреждения.

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