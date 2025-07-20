Загоревшийся двигатель самолета во время полета перепугал пассажиров Двигатель пассажирского Boeing загорелся прямо во время полета в США

Двигатель пассажирского самолета Boeing 767-400 загорелся прямо во время полета в США, сообщает портал Aviation A2Z. Воздушное судно выполняло рейс из Лос-Анджелеса в Атланту.

Левый двигатель вспыхнул почти сразу после взлета. По словам пассажиров, ранее рейс задерживался из-за проблем с техобслуживанием. Самолет в итоге смог безопасно приземлиться на взлетно-посадочную полосу. Пожарные оперативно потушили огонь. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) начало расследование по факту произошедшего.

За несколько дней до этого произошел аналогичный случай. Двигатель авиалайнера компании Sun Country Airlines загорелся во время полета в Соединенных Штатах. В это время на борту самолета находились 166 человек.

Инцидент произошел, когда самолет летел из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в Миннеаполис (штата Миннесота). Пилоты сообщили о чрезвычайной ситуации и приняли решение вернуться в аэропорт вылета. В воздушной гавани самолет встретили пожарные. Посадка прошла успешно, пострадавших нет.