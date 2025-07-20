Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 12:38

Загоревшийся двигатель самолета во время полета перепугал пассажиров

Двигатель пассажирского Boeing загорелся прямо во время полета в США

Фото: Alberto Lo Bianco/Global Look Press

Двигатель пассажирского самолета Boeing 767-400 загорелся прямо во время полета в США, сообщает портал Aviation A2Z. Воздушное судно выполняло рейс из Лос-Анджелеса в Атланту.

Левый двигатель вспыхнул почти сразу после взлета. По словам пассажиров, ранее рейс задерживался из-за проблем с техобслуживанием. Самолет в итоге смог безопасно приземлиться на взлетно-посадочную полосу. Пожарные оперативно потушили огонь. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) начало расследование по факту произошедшего.

За несколько дней до этого произошел аналогичный случай. Двигатель авиалайнера компании Sun Country Airlines загорелся во время полета в Соединенных Штатах. В это время на борту самолета находились 166 человек.

Инцидент произошел, когда самолет летел из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в Миннеаполис (штата Миннесота). Пилоты сообщили о чрезвычайной ситуации и приняли решение вернуться в аэропорт вылета. В воздушной гавани самолет встретили пожарные. Посадка прошла успешно, пострадавших нет.

США
самолеты
пожары
пассажиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США назвали поворотный момент после угроз Трампа в адрес России
«Королевство страха»: Норвегию обвинили в наживе от украинского конфликта
В ДНР рассказали о продвижении ВС России в направлении важного предприятия
Тропические ливни будут продолжаться? Прогноз погоды в Москве на неделю
Миногарова поделилась радостными кадрами у входа в ЗАГС
В Сети появились кадры загоревшегося в небе самолета
Загоревшийся двигатель самолета во время полета перепугал пассажиров
ВС России взяли под контроль один населенный пункт в ДНР
Гороскоп на неделю с 21 июля: что ждет каждый знак зодиака?
Украина потеряла объекты топливной инфраструктуры
Стало известно, кто займет пост главного тренера хоккейного клуба «Сочи»
Префект рассказал о последствиях атаки дронов на Зеленоград
Королевская семья Британии: новости, у резиденции Карла нашли проституток
В ГД объяснили, что может скрываться за призывами ФРГ бить по аэродромам РФ
Балицкий рассказал о ситуации с пожаром вблизи ЗАЭС
В Европе разглядели разрушительный смысл в словах Мерца по Украине
В МЧС раскрыли детали трагедии с байдарочниками в Белом море
«Жестко стоят на своих позициях»: Песков о разговоре Путина и Трампа
Магнитные бури сегодня, 20 июля: что завтра, мигрени, проблемы с дыханием
Песков назвал необходимой личную встречу Трампа и Путина
Дальше
Самое популярное
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.