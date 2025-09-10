Психиатр объяснил частую смену позиций и странное поведение Трампа

Президент США Дональд Трамп часто меняет риторику и занимается эпатажем, чтобы оставаться в центре внимания общественности, выразил мнение в беседе с NEWS.ru психиатр, кандидат медицинских наук Василий Шуров. По его словам, такая модель поведения является осознанной стратегией, направленной на удержание власти и влияния, а не следствием психических отклонений.

Трамп — нарцисс, эпатажник, эгоцентрик, любит быть в центре внимания. Он вел бои без правил и конкурсы красоты. В политике он использует провокационные методы. Большинство людей это поняли и говорят: «Трамп всегда откатит назад». Он может угрожать кому угодно и чем угодно, но потом быстро сворачивает свою риторику, особенно если человек не поддается на провокации. Психических расстройств у него нет, а желание быть в инфополе возникает постоянно. Я наблюдаю у него возрастные изменения — снижение памяти. Он может путаться, но на самом деле это очень продуманная политика по максимизации власти, — пояснил Шуров.

Ранее профайлер Денис Давыдов заявил, что Трамп ведет себя с украинским президентом Владимиром Зеленским как с ребенком. Он отметил, что глава Белого дома во время встречи с политиком шутил над внешним видом коллеги и похлопывал его по спине. Эксперт отметил, что Трамп даже подтягивал Зеленского за шею к себе, как мальчишку.