Артиллеристы войсковой группировки «Восток» уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в Днепропетровской области, сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале. Расчет БМ-21 «Град» нанес удар по укрепленному объекту, замаскированному в лесополосе, отметил он.

Расчет БМ-21 «Град» группировки войск «Восток» нанес огневой удар по укрепленному пункту управления беспилотной авиацией ВСУ в Днепропетровской области, замаскированному в лесополосе. В результате огневого воздействия объект был уничтожен, противник потерял средства управления и координации применения БПЛА на данном участке, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинская армия потеряла до 3 тыс. человек летом в Юнаковке Сумской области. Село служит последним укрепрайоном перед Сумами. В Юнаковку прибыли бойцы 106-й дивизии ВДВ России, которые завершают зачистку. Сейчас Вооруженные силы РФ контролируют около 95% населенного пункта.

Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что военные ВС России продвинулись на юг Купянска в Харьковской области и установили контроль над ключевым для ВСУ участком дороги длиной 1,5 км. До этого участок обеспечивал логистику украинских войск.