Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 16:58

Тайный пункт управления дронами ВСУ разлетелся после удара ВС России

Артиллерия ВС России нанесла огневое поражение пункту управления БПЛА ВСУ

БМ-21 «Град» БМ-21 «Град» Фото: МО РФ

Артиллеристы войсковой группировки «Восток» уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в Днепропетровской области, сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале. Расчет БМ-21 «Град» нанес удар по укрепленному объекту, замаскированному в лесополосе, отметил он.

Расчет БМ-21 «Град» группировки войск «Восток» нанес огневой удар по укрепленному пункту управления беспилотной авиацией ВСУ в Днепропетровской области, замаскированному в лесополосе. В результате огневого воздействия объект был уничтожен, противник потерял средства управления и координации применения БПЛА на данном участке, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинская армия потеряла до 3 тыс. человек летом в Юнаковке Сумской области. Село служит последним укрепрайоном перед Сумами. В Юнаковку прибыли бойцы 106-й дивизии ВДВ России, которые завершают зачистку. Сейчас Вооруженные силы РФ контролируют около 95% населенного пункта.

Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что военные ВС России продвинулись на юг Купянска в Харьковской области и установили контроль над ключевым для ВСУ участком дороги длиной 1,5 км. До этого участок обеспечивал логистику украинских войск.

ВСУ
ВС РФ
артиллерия
удары
атаки
БПЛА
дроны
беспилотники
Днепропетровская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина откусил уши своей сожительнице и проглотил их
Пугачева хочет превратить свой замок в музей любви
Варить не нужно: хреновина с помидорами за считаные минуты
Россиянам рассказали о самых выгодных вкладах
Футбольный клуб из Махачкалы выставили на продажу
Трехлетний мальчик получил ожоги из-за взорвавшегося смартфона Xiaomi
Hyundai рассматривает возможность возвращения на российский рынок
Дорожники выплатят более 200 тысяч рублей за ремонт машины губернатора
Польша обвинила РФ в ночной атаке дронами: как все было на самом деле
«Подтачивает режим»: депутат о роли Дурова в протестах во Франции
Европейский суд поставил точку в вопросе снятия санкций с Романа Абрамовича
Юбилей, сильное похудение, суд за квартиру: как живет певица Лариса Долина
В России зарегистрирован товарный знак Xiaomi для напитков и сладостей
Бывший замгубернатора Курской области расплакался в суде
Продюсер объяснил небывалый интерес зумеров к песне Газманова «Загулял»
Нарушение ПДД может обернуться жестким наказанием для иностранцев в России
Россия предложила Польше совместно прояснить ситуацию с БПЛА
«Милости просим»: Бородин высказался о возможном возвращении Пугачевой в РФ
Названа проверенная диета, которая позволит уменьшить риск инфаркта
Бывшего вице-губернатора Самарской области осудили на шесть лет
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Три яблока и полстакана муки — через 30 минут едим сочный пирог
Общество

Три яблока и полстакана муки — через 30 минут едим сочный пирог

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.