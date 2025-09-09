Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
ВСУ потеряли около 3 тыс. военных в одном селе под Сумами

ВСУ потеряли до 3 тыс. военных за лето в Юнаковке в Сумской области

Потери украинской армии в Юнаковке в Сумской области составили до 3 тыс. человек за лето, пишет Telegram-канал Mash. Это село фактически является последним укрепрайоном перед городом Сумы.

В Юнаковку прибыли военнослужащие 106-й дивизии Воздушно-десантных войск России. Они завершают зачистку населенного пункта. На данный момент Вооруженные силы РФ освободили село примерно на 95%.

Бои за Юнаковку начались в мае 2024 года. К июлю село было почти полностью освобождено, но подразделения ВСУ продолжали оказывать упорное сопротивление. Для усиления обороны в населенный пункт была переброшена 47-я отдельная механизированная бригада с Теткинского направления.

Об освобождении Юнаковки сообщал член Общественной палаты РФ Владимир Рогов. 7 сентября он уточнил, что ВС РФ выбили военнослужащих ВСУ из села. Политик также напомнил, что именно из этого населенного пункта противник ранее осуществлял вылазки в сторону Курской области.

Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

