Бастрыкин победил. Срок амнистии мигрантов истек. Что их ждет дальше в РФ

Срок для урегулирования мигрантами своего правового статуса в России истек. Как сообщили в миграционной службе МВД, с 11 сентября будет невозможно решить вопрос. Как теперь будут наказывать нелегалов, смогут ли они придумать, как обойти новые правила, и куда жаловаться на подозрительных иностранцев — в материале NEWS.ru.

Как теперь будут наказывать нелегальных мигрантов

Согласно указу президента России Владимира Путина, начиная с 11 сентября иностранцев, нелегально находящихся на территории РФ, будут выдворять из страны. До этого они будут включены в реестр контролируемых лиц, и к ним будут применяться предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав. Например, им будет запрещено регистрировать брак или оформлять развод, водить автомобиль и устраивать детей в детсады или школы. Также в будущем они не смогут въехать в Россию.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Иностранные граждане, которые не урегулировали свой правовой статус, а также не продлили разрешенный срок пребывания на период более 90 дней (учитываются все поездки в Россию начиная с 1 января 2025 года), обязаны выехать из страны до 11 сентября», — говорится в сообщении миграционной службы МВД.

Там добавили, что это касается и украинцев, которые могут получить вид на жительство или подать документы на получение гражданства России при наличии постоянной регистрации на Украине.

Смогут ли нелегальные мигранты обойти новые правила

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил в разговоре с NEWS.ru, что за последние три года в России сделано очень много с точки зрения изменения стратегии миграционной политики. В частности, появились законы, контролирующие эту сферу.

«Та бесконтрольная миграция, которая существовала до последнего времени, была угрозой национальной безопасности. Это решение (окончание амнистии. — NEWS.ru) назревало давно. Вопрос, как оно будет реализовываться на практике», — сказал Кабанов.

Он отметил, что мигранты наверняка будут искать «дырки» в законе, чтобы остаться на территории РФ. Также, по мнению члена СПЧ, у них, скорее всего, будут помощники.

Рейд по проверке документов у мигрантов Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

«Но постепенно пространство для их незаконного нахождения будет сжиматься, как шагреневая кожа. Все-таки будет наводиться порядок», — отметил он.

Кабанов также обратил внимание, что этому будут способствовать и другие меры, которые начали действовать в РФ, например усиление ответственности за легализацию незаконной миграции, за использование в качестве рабочей силы нелегализованных иностранцев.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов в разговоре с NEWS.ru также выразил мнение, что нелегальные мигранты попытаются найти лазейки в законах.

«Но правоохранительные органы сейчас настраивают взаимодействие между различными ведомствами для улучшения координации и противодействия незаконной миграции», — подчеркнул он.

Что еще надо сделать для наведения порядка в сфере миграции

По мнению Свинцова, необходимо продолжать наведение порядка в миграционной сфере.

«Ситуация с мигрантами улучшается, но очень медленно. Это связано с тем, что огромное их количество, которое исчисляется сотнями тысяч, уже получили, не всегда законно, российское гражданство. Сейчас они приглашают к себе в гости членов своих семей, это фактически целые аулы. МВД должно системно и постоянно проводить проверку законности выдачи российских паспортов, независимо от того, когда эти документы были выданы — вчера или пять лет назад. Мы видели случаи, когда некоторые отделы полиции выдавали десятки тысяч документов, и это вызывает беспокойство», — заявил Свинцов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По его словам, некоторые улучшения все же есть. В частности, депутат обратил внимание на то, что многих иностранцев, находившихся на территории РФ нелегально, выдворили из страны за последний год.

«Многие компании, кто активно привлекал трудовых мигрантов, говорят о том, что примерно 15–20% от числа работников были депортированы. Но на их место приезжают другие. К сожалению, они хуже знают русский язык, имеют меньшую квалификацию, потому что те, кто были до них, все-таки уже какое-то время поработали в России, получили какую-то специальность», — отметил парламентарий.

В связи с этим Свинцов предложил перейти на систему, когда иностранец мог бы приехать в РФ только по приглашению уже нанявшей его организации. По его мнению, рекрутинговые агентства должны работать за пределами РФ и набирать там мигрантов для работы, вести с ними переговоры.

«Организация должна нести полную ответственность за этого мигранта. Он должен приезжать только по заявке работодателя, который дальше полностью отвечает за своего работника вплоть до гарантий, что отправит его обратно, когда он завершит в РФ свой рабочий путь», — сказал Свинцов.

Депутат настаивает на запрете въезда для членов семьи мигранта.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Куда жаловаться на подозрительных мигрантов

Кабанов посоветовал обращаться на горячую линию МВД или Следственного комитета, если были зафиксированы признаки незаконной миграции. По словам члена СПЧ, в эти же ведомства следует сообщать о правонарушениях, совершенных иностранцами.

«Это на самом деле будет стимулировать сотрудников МВД реагировать на заявления граждан и наводить порядок в сфере миграции. Их мало, их не хватает, им не всегда хочется работать. А некоторые из них „стимулированы“ диаспорами. Но граждане не должны молчать, потому что незаконная миграция — это угроза нашей персональной безопасности, безопасности наших детей и нашей страны», — заявил Кабанов.

