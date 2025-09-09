В Госдуму внесли законопроект о запрете въезда семей трудовых мигрантов

Группа депутатов от партии «Справедливая Россия — За правду» во главе с ее председателем Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, запрещающий въезд и пребывание в РФ членам семей трудовых мигрантов. Исключение предлагается только для граждан Белоруссии.

Принятие федерального закона позволит снизить миграционный приток на 15-20% за счет исключения членов семей низкоквалифицированных мигрантов, что уменьшит нагрузку на социальную инфраструктуру и бюджетные расходы на образование, здравоохранение и социальное обеспечение, — указано в пояснительной записке.

Ранее Миронов предложил ввести ограничения на въезд семей трудовых мигрантов в Россию. По его словам, такая мера необходима из-за роста нагрузки на социальную инфраструктуру в регионах, где сосредоточено большое количество иностранных работников.

До этого в Минтруде разработали предложения по сокращению допустимой доли иностранных работников в различных отраслях экономики на 2026 год. Планируется полностью запретить привлечение мигрантов в розничную торговлю алкогольной и табачной продукцией. Всего изменения затронут девять экономических сфер в нескольких регионах страны.