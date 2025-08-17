Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 11:09

Жены и дети трудовых мигрантов могут получить запрет на въезд в Россию

Депутат Миронов призвал запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России стоит ограничить возможность трудовых мигрантов привозить в страну членов своих семей, с таким предложением в разговоре с ТАСС выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. Он аргументировал свою инициативу проблемой перегруженности социальной инфраструктуры в регионах с высокой концентрацией иностранных работников.

Если даже где-то действительно нужны рабочие руки в лице мигрантов — хотя многие субъекты Федерации отказались от них, и небо не упало, — но, если даже где-то нужны, пожалуйста: без всяких семей, приехали, отработали, получили деньги и уехали, — сказал член ГД.

Ранее в Минтруде разработали предложения по сокращению допустимой доли иностранных работников в различных отраслях экономики на 2026 год. Планируется полностью запретить привлечение мигрантов в розничную торговлю алкогольной и табачной продукцией. Всего изменения затронут девять экономических сфер в нескольких регионах страны.

До этого аппарат Государственной думы разместил государственный контракт на проведение исследования о влиянии миграционных процессов на социально-экономическое положение России. Один из исполнителей — Уральский государственный юридический университет.

мигранты
Сергей Миронов
Госдума
инициативы
