15 августа 2025 в 09:45

Госдума заинтересовалась влиянием мигрантов на Россию

ГД потратит 1,5 млн рублей на исследование влияния миграции на Россию

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Аппарат Госдумы опубликовал госконтракт на исследование с целью оценить социально-экономические последствия миграционных процессов для России, сообщают «Ведомости». Анализом займется Уральский государственный юридический университет имени Яковлева при участии НКО «Уральский фонд поддержки правосудия и частного права „Паритет“».

Из технического задания следует, что нелегальная миграция формирует теневой бизнес, рынок труда и аренду жилья, нанося «существенный убыток бюджету». При этом в казну страны они приносят более 120 млрд рублей ежегодно.

В рамках работы эксперты изучат законодательную базу, регулирующую трудовую миграцию, а также разработают предложения по совершенствованию действующих норм. В ходе исследования будут учитываться данные о преступности среди иностранцев, а также международный опыт регулирования трудовой миграции.

Тем временем председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что Госдума хочет запретить работать курьерами лицам с судимостью за некоторые преступления. Соответствующие законодательные инициативы, по его словам, в настоящее время прорабатываются.

