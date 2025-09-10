Стало известно, какой процент детей мигрантов не могут учиться в школах РФ

Более 87% детей мигрантов, проживающих в России, не могут быть зачислены в школы, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. С 1 апреля 2025 года для обеспечения качественного образовательного процесса для несовершеннолетних введен специальный экзамен, проверяющий уровень подготовки.

Более 87% несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены, — сказано в сообщении.

Отмечается, что всего за апрель-август в школы были поданы документы на 23 616 детей мигрантов. При этом, по данным ведомства, полный комплект из бумаг был лишь у 8 223 несовершеннолетних.

Ранее Рособрнадзор опубликовал демоверсии экзаменов по русскому языку и истории страны для мигрантов, претендующих на гражданство РФ. Пробные задания состоят из шести блоков.

До этого Совет Федерации на очередном заседании утвердил законопроект, который освобождает часть иностранных работников от обязательной сдачи экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. Речь идет о мигрантах, прибывающих в РФ в рамках установленных квот.