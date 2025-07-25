Стало известно, каким мигрантам не надо будет сдавать экзамены русскому

Стало известно, каким мигрантам не надо будет сдавать экзамены русскому СФ: работающие по квоте мигранты освобождены от экзаменов по русскому языку

Совет Федерации на очередном заседании утвердил законопроект, предусматривающий, что иностранные работники, прибывающие в Россию в рамках установленных квот, освобождаются от обязательной сдачи экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. Принятые изменения направлены на упрощение процедуры легализации иностранной рабочей силы.

От подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства России при подаче заявления о выдаче разрешения на работу освобождаются иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, установленной правительством РФ, — отмечается в заявлении сенаторов.

До этого киргизские власти выступили с инициативой организовать тестирование детей трудовых мигрантов, направляющихся в Россию, непосредственно на территории республики. Предложение поступило после переговоров заместителя министра иностранных дел Алмаза Имангазиева с российским послом в Бишкеке Сергеем Вакуновым.

Ранее Банк России зафиксировал изменение структуры иностранной рабочей силы в стране. Финансовый регулятор отмечает постепенное увеличение доли работников из государств дальнего зарубежья, приезжающих в рамках установленных квот, при относительном сокращении численности мигрантов из стран СНГ.

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