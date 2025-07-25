Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 11:12

Стало известно, каким мигрантам не надо будет сдавать экзамены русскому

СФ: работающие по квоте мигранты освобождены от экзаменов по русскому языку

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Совет Федерации на очередном заседании утвердил законопроект, предусматривающий, что иностранные работники, прибывающие в Россию в рамках установленных квот, освобождаются от обязательной сдачи экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. Принятые изменения направлены на упрощение процедуры легализации иностранной рабочей силы.

От подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства России при подаче заявления о выдаче разрешения на работу освобождаются иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, установленной правительством РФ, — отмечается в заявлении сенаторов.

До этого киргизские власти выступили с инициативой организовать тестирование детей трудовых мигрантов, направляющихся в Россию, непосредственно на территории республики. Предложение поступило после переговоров заместителя министра иностранных дел Алмаза Имангазиева с российским послом в Бишкеке Сергеем Вакуновым.

Ранее Банк России зафиксировал изменение структуры иностранной рабочей силы в стране. Финансовый регулятор отмечает постепенное увеличение доли работников из государств дальнего зарубежья, приезжающих в рамках установленных квот, при относительном сокращении численности мигрантов из стран СНГ.

.

Совет Федерации
мигранты
законы
квоты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубль скоро ослабнет? Курсы валют 25 июля, что с долларом, евро и юанем
Mash: под завалами рухнувшего из-за взрыва дома в Саратове могут быть люди
Психолог раскрыла, что такое настоящая любовь к себе
Стало известно о смерти ребенка при взрыве газа в жилом доме в Саратове
Появилось видео с места взрыва в жилом доме Саратова
Зеленский увидел прогресс в подготовке встречи с Путиным
Названа причина взрыва в многоэтажке в Саратове, где погибли двое
Заблудившихся в темноте на горе туристов спасли в Крыму
Раскрыты новые детали расследования катастрофы Ан-24
Стало известно, когда в Москву вернется похолодание
Три человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Саратове
Раскрыто, что доставила на орбиту ракета Роскосмоса
Kia начала массово отзывать тысячи своих кроссоверов
Зеленский раскрыл детали громкой сделки с США на десятки миллиардов
Гимнаст упал во время шоу на Универсиаде и попал в кому
В РФС призвали наказать украинских фанатов за призыв убить сербов
Стала известна личность еще одного погибшего при крушении Ан-24
Вора в законе Васю Бандита увезли в больницу в тяжелом состоянии
Хомяк во сне: к богатству или хлопотам? Узнай все значения сна
Священник рассказал о традиционном заблуждении людей во время похорон
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.