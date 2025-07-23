Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 14:09

Киргизия захотела сама тестировать детей мигрантов на знание русского языка

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Правительство Киргизии предложило тестировать детей трудовых мигрантов, планирующих выехать в Россию, на своей территории, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики. Данный вопрос был поднят на встрече заместителя главы ведомства Алмаза Имангазиева с послом России в Бишкеке Сергеем Вакуновым.

Кыргызская сторона предложила рассмотреть возможность проведения такого тестирования на базе высших учебных заведений в Кыргызской Республике, — заявили в министерстве.

Кроме того, на встрече обсуждалась подготовка самих мигрантов перед поездкой в Россию. В частности, речь шла о процедуре фотографирования, дактилоскопии и медицинского освидетельствования граждан на территории республики.

Ранее Банк России обратил внимание, что бизнес все чаще нанимает работников из стран дальнего зарубежья в рамках выделенных квот. По данным регулятора, постепенно меняется соотношение таких иностранцев с мигрантами из стран СНГ.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал эффективно реализовать закон, отменяющий тестирование для мигрантов, работающих по квотам. Он сделал это заявление в контексте обсуждения принятия соответствующего проекта депутатами на пленарном заседании.

Киргизия
мигранты
иностранцы
русский язык
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США захотели построить военные объекты в Британии на миллионы долларов
Психолог раскрыла, как затяжные дожди влияют на склонных к депрессии людей
В России создали экспресс-тест для выявления смертельной болезни легких
Стали известны подробности отравления детей в лагере под Челябинском
В Москву доставили троих полицейских по делу о взятках от главреда Baza
В США объяснили, чего ждать от третьего раунда переговоров России и Украины
Жители Обнинска рассказали об изнасиловавших девочку таджиках
Представители России и Украины дадут пресс-конференции после переговоров
В Турции началась встреча украинских делегатов с Эрдоганом
Из торгового центра «Рио» в Петербурге эвакуируют посетителей
«Деваться некуда»: военэксперт о скором призыве в ВСУ 18-летних
Стало известно, какое кольцо жених подарил внучке экс-главы Узбекистана
Военэксперт оценил потери ВСУ в конфликте с Россией
В переговорной делегации Украины приветствовали два качества коллег из РФ
Зумер засудил «Магнит» за неправильную фигурку Леди Баг в киндере
Российские маркетплейсы заполонили поддельные автозапчасти из Китая
В Бурятии гуляющую скотину отправили на «штрафстоянку»
В России обеспечили дополнительные соцгарантии матерям-героиням
В Москве вылет каждого 10-го рейса задерживался минимум на час
Невский проспект в Петербурге закроют на масштабный ремонт
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.