Киргизия захотела сама тестировать детей мигрантов на знание русского языка

Правительство Киргизии предложило тестировать детей трудовых мигрантов, планирующих выехать в Россию, на своей территории, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики. Данный вопрос был поднят на встрече заместителя главы ведомства Алмаза Имангазиева с послом России в Бишкеке Сергеем Вакуновым.

Кыргызская сторона предложила рассмотреть возможность проведения такого тестирования на базе высших учебных заведений в Кыргызской Республике, — заявили в министерстве.

Кроме того, на встрече обсуждалась подготовка самих мигрантов перед поездкой в Россию. В частности, речь шла о процедуре фотографирования, дактилоскопии и медицинского освидетельствования граждан на территории республики.

Ранее Банк России обратил внимание, что бизнес все чаще нанимает работников из стран дальнего зарубежья в рамках выделенных квот. По данным регулятора, постепенно меняется соотношение таких иностранцев с мигрантами из стран СНГ.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал эффективно реализовать закон, отменяющий тестирование для мигрантов, работающих по квотам. Он сделал это заявление в контексте обсуждения принятия соответствующего проекта депутатами на пленарном заседании.