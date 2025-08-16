Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.

«Мы близкие соседи»: Путин счел логичным проведение саммита на Аляске Путин объяснил выбор Аляски для саммита с Трампом общей историей двух стран

Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, назвал логичным проведение саммита на Аляске. Российский лидер поблагодарил принимающую сторону за выбор места встречи.

Путин подчеркнул, что, несмотря на разделяющие страны океаны, Россия и США — близкие соседи. Их разделяет лишь Берингов пролив шириной около 4 км между островами. Политик добавил, что Аляска связана со значительной частью общей истории двух стран. Она хранит память о Русской Америке — православных храмах и сотнях русских географических названий.

Важна роль Аляски и во Второй мировой войне: отсюда начиналась опасная трасса для поставок по ленд-лизу. Советские и американские летчики вместе рисковали жизнями ради победы. Путин упомянул памятники героям в Магадане и на Аляске, а также советских пилотов, похороненных на местном кладбище. Российский президент выразил признательность американским властям и гражданам за бережное отношение к памяти погибших летчиков.

Ранее Трамп положительно оценил итоги переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Американский лидер отметил значительный прогресс в диалоге, хотя и признал, что по некоторым вопросам полного согласия достичь не удалось.