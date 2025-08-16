Трамп назвал переговоры с Путиным продуктивными при одном «но» Трамп: встреча с Путиным прошла продуктивно, но сделки по важному пункту еще нет

Президент США Дональд Трамп положительно оценил итоги переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Американский лидер отметил значительный прогресс в диалоге, хотя и признал, что по некоторым вопросам полного согласия достичь не удалось.

У нас была очень продуктивная встреча, мы обсудили многие вопросы, мы не смогли найти полного понимания, сделки пока нет, — заявил Трамп журналистам.

Особое внимание президент США уделил украинскому вопросу. Он подчеркнул, что по «самому важному пункту» договоренности еще не достигнуты, но у сторон «есть хорошие шансы договориться».

Трамп также отметил, что всегда поддерживал хорошие отношения с российским лидером. По его словам, это способствует конструктивному диалогу даже по самым сложным вопросам двусторонней повестки.

Путин на пресс-конференции указал, что российско-американские отношения опустились до минимальной отметки со времен холодной войны. При этом политик подчеркнул необходимость возвращения к конструктивному диалогу между двумя странами. Проведение саммита стало своевременным и необходимым шагом для преодоления накопившихся разногласий.