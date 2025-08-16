Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025 в 02:57

Пресс-конференция Путина и Трампа завершилась без общения с журналистами

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп покинули пресс-конференцию саммита в Анкоридже сразу после заявлений по ее итогам. Они не стали отвечать на вопросы прессы.

Раскрывать подробности саммита также отказался глава МИД России Сергей Лавров. Вместе с помощником президента РФ Юрием Ушаковым он участвовал в переговорах в узком кругу.

Народный депутат Украины Алексей Гочаренко выдвинул свое толкование результатов встречи в Анкоридже, передает CNN. По его мнению, Путин выиграл больше времени. При этом соглашений о прекращении огня или деэскалации заключено не было.

Примерно к такому же выводу пришел бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. По его мнению, Путин добился явного улучшения отношений между странами.

Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл <…> Он избежал санкций. Ему не грозит прекращение огня. Следующая встреча не назначена, — отметил политик.

Ранее Дональд Трамп положительно оценил итоги переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Американский лидер отметил значительный прогресс в диалоге, хотя и признал, что по некоторым вопросам полного согласия достичь не удалось.

