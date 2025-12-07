ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 15:50

«Талантливый человек»: Стеблов высказался о Путине

Народный артист РФ Стеблов заявил, что европейским политикам далеко до Путина

Евгений Стеблов Евгений Стеблов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Народный артист России Евгений Стеблов в интервью NEWS.ru сообщил, что лично общался с президентом России Владимиром Путиным и тот показался «очень талантливым человеком». Стеблов затруднился назвать другого современного политика, кто мог бы сравниться с Путиным по масштабу личности.

Мы однажды общались минут 15 вдвоем. Уже не помню, о чем говорили. Совершенно точно могу сказать, что он очень талантливый, а я талантливых людей чувствую. Европейским политикам до него далеко, — заявил актер, который одним из первых российских деятелей культуры подписал письмо в поддержку СВО в феврале 2022 года.

Ранее в Британии заявили, что визит Владимира Путина в Индию показал, что все попытки Запада изолировать Россию обернулись провалом. При этом в самой Европе множатся разногласия в отношениях с США.

Двухдневный визит президента России в Нью-Дели был незабываемым, написал в социальной сети официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал. Дипломат также счел его очень успешным. Путин провел несколько двусторонних переговоров и возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди.

Евгений Стеблов
Владимир Путин
политики
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нетаньяху отреагировал на идею создания палестинского государства
Раскрыта новая схема мошенников
«Это международная бригада»: Захарова оценила уровень коррупции на Украине
Зима не торопится приходить в столицу
На Украине признались, что не решили вопросы с США на переговорах
Белоусов сообщил о продвижении на ключевом направлении в зоне СВО
Апгрейд тактики с БПЛА, Сырский на фронте: новости СВО на вечер 7 декабря
«Такая нарядная»: Аллегрова закатила небольшой скандал на «Песне года»
В Италии посчитали убытки Европы после отказа от российских энергоносителей
Захарова высказалась о коррупции на Украине
«Сваты», гормональные уколы, поддержка уехавших актеров: как живет Фурман
Конфликт Дерипаски и Набиуллиной исчерпал себя
Идеальная закуска для фуршета: легкие рулетики из цукини с печенью трески
Генерал раскрыл причину безумной попытки прорыва ВСУ в Гуляйполе
Назван фактор, который может сыграть в пользу Лурье в сделке с Долиной
Евгений Стеблов высказался о сыне, который ушел в монастырь
Директор Долиной высказался об издевательствах над певицей
Во Франции пытаются избавиться от перспективного кандидата в президенты
Появился тизер финального сезона «Пацанов»
«Талантливый человек»: Стеблов высказался о Путине
Дальше
Самое популярное
Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении
Общество

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.