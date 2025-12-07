«Талантливый человек»: Стеблов высказался о Путине Народный артист РФ Стеблов заявил, что европейским политикам далеко до Путина

Народный артист России Евгений Стеблов в интервью NEWS.ru сообщил, что лично общался с президентом России Владимиром Путиным и тот показался «очень талантливым человеком». Стеблов затруднился назвать другого современного политика, кто мог бы сравниться с Путиным по масштабу личности.

Мы однажды общались минут 15 вдвоем. Уже не помню, о чем говорили. Совершенно точно могу сказать, что он очень талантливый, а я талантливых людей чувствую. Европейским политикам до него далеко, — заявил актер, который одним из первых российских деятелей культуры подписал письмо в поддержку СВО в феврале 2022 года.

Ранее в Британии заявили, что визит Владимира Путина в Индию показал, что все попытки Запада изолировать Россию обернулись провалом. При этом в самой Европе множатся разногласия в отношениях с США.

Двухдневный визит президента России в Нью-Дели был незабываемым, написал в социальной сети официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал. Дипломат также счел его очень успешным. Путин провел несколько двусторонних переговоров и возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди.