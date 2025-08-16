В ГД назвали главное отличие Путина от Трампа во время саммита

Президент России Владимир Путин был настроен реалистичнее на саммите на Аляске, чем его американский коллега Дональд Трамп, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что глава Белого дома при этом был разочарован тем, что не удалось заключить сделку сразу же.
Наш президент, по моему ощущению, был настроен более реалистично. Немного все-таки Трамп был разочарован, все-таки он хотел гораздо быстрее разрешить этот конфликт, но такие вопросы с наскока невозможно решить. Слишком много проблем накопилось, чтобы за один момент решить и забыть про них. Наш президент был спокоен, как всегда, выдержан. Кстати, и Трамп, который всегда шутит, очень серьезно был настроен, озабоченность на его лице была. Он понял, что дело-то нешуточное, много работы предстоит, прежде чем прийти к общему знаменателю, — пояснил Колесник.
Депутат уточнил, что траектория переговоров выбрана верно. При этом он отметил, что конкретных препятствий для заключения сделки не было. По мнению парламентария, было бы в целом странно ожидать прорывных решений спустя четыре года перерыва в отношениях между странами.
Ничего не помешало заключить сделку. Ожидать каких-то прорывных решений после четырехлетнего перерыва, после тяжелых отношений, которые сложились, особенно в период, когда президентом был [Джо] Байден, было бы некорректно. Это же не сделка по продаже здания или покупки автомобиля, это серьезнейшая работа, — добавил парламентарий.
Ранее сообщалось, что Трамп выразил солидарность при встрече с Путиным еще во время их короткого диалога у трапа самолета. Американский политик поприветствовал коллегу и назвал его визит в США долгожданным.