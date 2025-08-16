Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 03:06

В ГД назвали главное отличие Путина от Трампа во время саммита

Депутат Колесник: Путин был настроен реалистичнее Трампа на саммите

Фото: Pool /White House/Global Look Press

Президент России Владимир Путин был настроен реалистичнее на саммите на Аляске, чем его американский коллега Дональд Трамп, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что глава Белого дома при этом был разочарован тем, что не удалось заключить сделку сразу же.

Наш президент, по моему ощущению, был настроен более реалистично. Немного все-таки Трамп был разочарован, все-таки он хотел гораздо быстрее разрешить этот конфликт, но такие вопросы с наскока невозможно решить. Слишком много проблем накопилось, чтобы за один момент решить и забыть про них. Наш президент был спокоен, как всегда, выдержан. Кстати, и Трамп, который всегда шутит, очень серьезно был настроен, озабоченность на его лице была. Он понял, что дело-то нешуточное, много работы предстоит, прежде чем прийти к общему знаменателю, — пояснил Колесник.

Депутат уточнил, что траектория переговоров выбрана верно. При этом он отметил, что конкретных препятствий для заключения сделки не было. По мнению парламентария, было бы в целом странно ожидать прорывных решений спустя четыре года перерыва в отношениях между странами.

Ничего не помешало заключить сделку. Ожидать каких-то прорывных решений после четырехлетнего перерыва, после тяжелых отношений, которые сложились, особенно в период, когда президентом был [Джо] Байден, было бы некорректно. Это же не сделка по продаже здания или покупки автомобиля, это серьезнейшая работа, — добавил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Трамп выразил солидарность при встрече с Путиным еще во время их короткого диалога у трапа самолета. Американский политик поприветствовал коллегу и назвал его визит в США долгожданным.

Аляска
переговоры
Владимир Путин
Дональд Трамп
Софья Якимова
С. Якимова
Мария Зеленина
М. Зеленина
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Честно поговорили»: Трамп подтвердил готовность Путина к урегулированию
У Британии появились виды на Украину после перемирия
Трамп объяснил, от кого зависит успех сделки по Украине
«Плохой знак для Зеленского»: в ГД высказались об итогах переговоров
Мемкоин Трампа взлетел на торгах после встречи с Путиным
Мужчина получил ранения при атаке БПЛА на его дом в Ростовской области
Москву и Подмосковье «оккупировали» тараканы-прусаки: как выгнать
Путин обменялся подарками с американским православным священником
Трамп дал максимальный балл прошедшей встрече с Путиным
Песков назвал причину смены формата итоговой пресс-конференции на саммите
Путин дал оценку своему диалогу с Трампом
Встреча Путина и Трампа: звонок Зеленскому, отмена обеда. Последние новости
Президент «Реала» отсудил один евро у известного издания после слива данных
«Мы близкие соседи»: Путин счел логичным проведение саммита на Аляске
В Госдуме предположили, почему РФ и США не заключили сделку
Путин обновил условия возврата иностранцев в российские проекты
Переговоры Путина и Трампа: главные лица, чем запомнилась встреча
«Разочарован»: раскрыто, что не понравилось Трампу по итогу переговоров
Путин покинул Аляску после переговоров с Трампом
В ГД назвали главное отличие Путина от Трампа во время саммита
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.