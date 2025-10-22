Премия «История будущего» начала сотрудничество с Минобрнауки России

Международная литературная премия в области научной фантастики «История будущего» объявила о партнерстве с Министерством образования и науки РФ. Сотрудничество призвано повысить роль научной фантастики как инструмента осмысления технологического прогресса и популяризации науки.

Задача премии — поощрять авторов, чьи произведения не просто удивляют яркой фантазией, но и опираются на реальные научные знания и глубоко осмысляют возникающие технологические тренды, их влияние на человека и общество. Партнерство с Минобрнауки — важный шаг к воплощению этой миссии, — отметил председатель жюри премии «История будущего» Андрей Геласимов.

Партнерство премии с Минобрнауки России нацелили на интеграцию «Истории будущего» в научно-образовательное пространство страны. Кроме того, ее ключевыми задачами стали популяризация проекта среди ученых, преподавателей и студентов, а также продвижение идеи о научной обоснованности фантастики.

Андрей Геласимов Фото: Пресс-конференция Премии

В ходе сотрудничества обе стороны будут осуществлять информационный обмен. В частности, освещать главные события премии и значимые инициативы министерства в сфере науки и высшего образования. Кроме того, партнерство предполагает совместную популяризацию научного знания.

Ранее российское издательство «Эксмо» стало стратегическим партнером премии «История будущего». Представитель книжного рынка России будет участвовать в подготовке и публикации сборника финалистов и победителей в номинации «Лучший рассказ».