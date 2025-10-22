Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 14:08

Премия «История будущего» начала сотрудничество с Минобрнауки России

Фото: Пресс-конференция Премии

Международная литературная премия в области научной фантастики «История будущего» объявила о партнерстве с Министерством образования и науки РФ. Сотрудничество призвано повысить роль научной фантастики как инструмента осмысления технологического прогресса и популяризации науки.

Задача премии — поощрять авторов, чьи произведения не просто удивляют яркой фантазией, но и опираются на реальные научные знания и глубоко осмысляют возникающие технологические тренды, их влияние на человека и общество. Партнерство с Минобрнауки — важный шаг к воплощению этой миссии, — отметил председатель жюри премии «История будущего» Андрей Геласимов.

Партнерство премии с Минобрнауки России нацелили на интеграцию «Истории будущего» в научно-образовательное пространство страны. Кроме того, ее ключевыми задачами стали популяризация проекта среди ученых, преподавателей и студентов, а также продвижение идеи о научной обоснованности фантастики.

Андрей Геласимов Андрей Геласимов Фото: Пресс-конференция Премии

В ходе сотрудничества обе стороны будут осуществлять информационный обмен. В частности, освещать главные события премии и значимые инициативы министерства в сфере науки и высшего образования. Кроме того, партнерство предполагает совместную популяризацию научного знания.

Ранее российское издательство «Эксмо» стало стратегическим партнером премии «История будущего». Представитель книжного рынка России будет участвовать в подготовке и публикации сборника финалистов и победителей в номинации «Лучший рассказ».

Минобрнауки
литература
премии
наука
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат оценил шансы смягчения приговора для вора в законе Шишкана
Путин раскрыл, какой характер носит сегодняшняя тренировка ядерных сил РФ
Путин назначил спецпредставителя по делимитации границы со странами СНГ
Миронов нашел способ увеличить бюджет России на 13 трлн рублей
«Сволочи!» Пономарев раскрыл, как не допустить переименования приза Яшину
Вору в законе Шишкану попросили отменить пожизненное наказание
Российские стратегические силы подтвердили боеготовность в ходе учений
В России осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева»
Ветеран ЦСКА назвал уникальное качество Яшина
Как составить резюме для устройства на работу и «зацепить» работодателя
Пленный боец ВСУ рассказал правду о потерях его подразделения в ДНР
В Москве состоялась конференция «Дело Спецтехники» 2025
Россия провела тренировку стратегических ядерных сил под контролем Путина
«Дыра» в смартфоне: как гаджет может сломать жизнь
Пользователи Rutube пожаловались на сбои
Соратницу Навального оштрафовали на 30 тыс. рублей по статье об иноагентах
Ветеран ЦСКА рассказал, как Яшин справлялся с постоянными болями
В Госдуме ответили, могут ли Telegram и WhatsApp полностью запретить в РФ
«Даже умственно отсталых»: Рогов о жестоких способах мобилизации на Украине
Раскрыто, могли ли США изменить свою позицию о саммите в Венгрии из-за ЕС
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.