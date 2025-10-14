Издательство «Эксмо» стало партнером премии «История будущего»

Российское издательство «Эксмо» стало стратегическим партнером международной литературной премии в области научной фантастики «История будущего». Представитель книжного рынка России будет участвовать в подготовке и публикации сборника финалистов и победителей в номинации «Лучший рассказ».

Для «Истории будущего» сотрудничество с «Эксмо» — это не просто партнерство, а стратегический союз, значительно укрепляющий наши позиции. Экспертиза, ресурсы и рыночное присутствие такого гиганта неоценимы для нашей мисси по поиску и продвижению ярких авторов в жанре научной фантастики, — отметила генеральный директор Фонда «Атом» Елена Мироненко.

По итогам вручения премии сборник лучших рассказов появится на полках книжных магазинов по всей России и за ее пределами. Сотрудничество с издательством «Эксмо» способствует укреплению международного авторитета премии. Кроме того, оно создает новые перспективы для финалистов и победителей, чьи произведения получат как издательскую, так и дистрибуционную поддержку.

Ранее оргкомитет премии «История будущего» объявил о формировании шорт-листа по результатам первого этапа голосования. В список включили 27 лучших рассказов. Их отобрали из более чем 2,4 тысячи заявок от авторов из разных стран мира.