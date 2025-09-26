Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 12:36

Международная премия «История будущего» представила шорт-лист

Фото: Пресс-служба премии «История будущего»

Оргкомитет Международной литературной премии в области научной фантастики «История будущего» объявил о формировании шорт-листа по результатам первого этапа голосования. В список включили 27 лучших рассказов. Их отобрали из более чем 2,4 тысячи заявок от авторов из разных стран мира.

Перед нами стояла сложнейшая задача — выбрать несколько десятков рассказов из огромного массива талантливых и самобытных произведений. Мы были поражены не только количеством, но и достаточно высоким качеством присланных работ. Авторы со всей планеты предложили свои подчас неожиданные, но яркие и полные надежды версии завтрашнего дня, — рассказал председатель жюри, писатель-фантаст Андрей Геласимов.

Свои работы, в частности, представили авторы из России, стран Африки, Азии, Южной Америки, Китая и Европы. Объединяющей темой произведений стал поиск и воплощение образа оптимистичного будущего. На завершающем этапе премии члены жюри определят победителей в трех главных номинациях: «Лучший рассказ», «Лучший рассказ для детей и подростков» и «Лучший рассказ на иностранном языке».

