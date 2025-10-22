Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 13:29

Американист оценил вероятность саммита с участием Путина и Трампа

Американист Блохин: встреча Путина и Трампа состоится в любом случае

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп встретятся в любом случае, несмотря на заявления американского политика о времени, заявил «Ридусу» Константин Блохин. По мнению политолога, встреча лидеров стран — это вопрос времени.

Ведется подготовка к этой встрече, об этой подготовке последовательно сказали и американское, и наше военно-политическое руководство. Она будет — условно говоря, это вопрос времени, — высказался Блохин.

Он отметил, что и Россия, и США уже проделали слишком большую работу по организации саммита. Американист добавил, что Трамп своими заявлениями касаемо саммита с участием Путина пытается показать значимость этой встречи.

В Белом доме ранее сообщили, что Трамп пока не принял решение участвовать в переговорах с Путиным. По словам американского политика, он «не хочет проводить встречу понапрасну».

Дональд Трамп
Владимир Путин
переговоры
политика
