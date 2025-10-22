Трамп высказался о встрече с Путиным Белый дом: Трамп пока не принял решение о переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп пока не определился с участием в переговорах с президентом России Владимиром Путиным, сообщили на сайте Белого дома. Американский лидер подчеркнул важность продуктивности будущей встречи.

Я не хочу проводить встречу понапрасну, не хочу тратить время впустую. Посмотрим, что произойдет. <...> Мы пока не приняли решение, — сказал Трамп.

Ранее сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что грядущий саммит с участием президентов России и США в Будапеште станет «кошмаром для ЕС». По мнению политика, станут ли «еще большим кошмаром» принятые на нем решения, зависит от хода саммита. Однако того, что уже произошло, достаточно, чтобы «испортить всем настроение» в Брюсселе, Париже, Берлине, Лондоне и Варшаве, отметил он.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что встреча Путина и Трампа может пройти через неделю после переговоров глав МИД США и России. Он также уточнил, что вечером 16 октября отдал распоряжения о создании организационного комитета по подготовке российско-американского саммита.