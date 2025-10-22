Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 00:24

Трамп высказался о встрече с Путиным

Белый дом: Трамп пока не принял решение о переговорах с Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пока не определился с участием в переговорах с президентом России Владимиром Путиным, сообщили на сайте Белого дома. Американский лидер подчеркнул важность продуктивности будущей встречи.

Я не хочу проводить встречу понапрасну, не хочу тратить время впустую. Посмотрим, что произойдет. <...> Мы пока не приняли решение, — сказал Трамп.

Ранее сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что грядущий саммит с участием президентов России и США в Будапеште станет «кошмаром для ЕС». По мнению политика, станут ли «еще большим кошмаром» принятые на нем решения, зависит от хода саммита. Однако того, что уже произошло, достаточно, чтобы «испортить всем настроение» в Брюсселе, Париже, Берлине, Лондоне и Варшаве, отметил он.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что встреча Путина и Трампа может пройти через неделю после переговоров глав МИД США и России. Он также уточнил, что вечером 16 октября отдал распоряжения о создании организационного комитета по подготовке российско-американского саммита.

Дональд Трамп
Владимир Путин
переговоры
Белый дом
