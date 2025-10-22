Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 13:54

Представляющий Бурятию в Совфеде сенатор досрочно сложил полномочия

Сенатор от Бурятии Вячеслав Наговицын покинул пост

Вячеслав Наговицын Вячеслав Наговицын Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Сенатор от Республики Бурятия и бывший глава региона Вячеслав Наговицын в Telegram-канале заявил, что досрочно сложил полномочия. Он отметил, что принял такое решение в связи с переходом на новое место работы. Наговицын занимал пост сенатора с 2017 года, в 2022 году глава Бурятии продлил его полномочия.

Завершаю карьеру сенатора Российской Федерации, представителя от исполнительной власти Республики Бурятия, — подчеркнул Наговицын.

Он отметил, что должность сенатора позволила ему решить большинство проблем местных жителей, обратившихся за помощью на личном приеме. Также Наговицын напомнил, что в Совете Федерации дважды за восемь лет проводились Дни Бурятии, на которых были приняты постановления о господдержке социально-экономического развития республики.

Ранее сообщалось, что Совфед утвердил Владимира Джабарова председателем комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Прежде он занимал должность первого заместителя председателя комитета СФ по международным делам.

сенаторы
отставки
Бурятия
регионы
