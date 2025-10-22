Сенаторы выбрали нового главу комиссии по защите госсуверенитета Джабарова назначили председателем комиссии СФ по защите госсуверенитета

Совет Федерации утвердил Владимира Джабарова председателем комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, сообщает ТАСС. Прежде он занимал должность первого заместителя председателя комитета СФ по международным делам.

Внести в состав комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ изменение, указав председателем комиссии сенатора РФ Джабарова Владимира Михайловича, — говорится в постановлении.

