22 октября 2025 в 10:40

Сенаторы выбрали нового главу комиссии по защите госсуверенитета

Джабарова назначили председателем комиссии СФ по защите госсуверенитета

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Совет Федерации утвердил Владимира Джабарова председателем комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, сообщает ТАСС. Прежде он занимал должность первого заместителя председателя комитета СФ по международным делам.

Внести в состав комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ изменение, указав председателем комиссии сенатора РФ Джабарова Владимира Михайловича, — говорится в постановлении.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Грозова, занимавшего должность постпреда РФ при органах СНГ в Минске, новым чрезвычайным и полномочным послом в Австрии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

До этого председатель правительства Михаил Мишустин подписал приказ о назначении Константина Пашкова первым заместителем министра транспорта РФ. Бывший заместитель министра, обладающий уникальным для отрасли опытом как доктор медицинских наук и профессор РАН, сменил на этой должности Валентина Иванова.

