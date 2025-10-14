Путин назначил нового посла России в Австрии Путин назначил Грозова новым послом России в Австрии

Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Грозова новым послом России в Австрии, следует из указа главы государства на портале официального опубликования правовых актов. До этого дипломат занимал должность постпреда РФ при уставных и других органах СНГ в Минске.

Назначить Грозова Андрея Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Австрийской Республике, — говорится в документе.

Ранее Путин присвоил генпрокурору Александру Гуцану классный чин действительного государственного советника юстиции.

До этого президент назначил Евгения Кудрова послом РФ в Йемене. Ранее он занимал пост временного поверенного в делах РФ в Йемене.

В конце сентября Игорь Руденя был назначен Путиным полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе. Другим указом глава государства освободил Руденю от должности губернатора Тверской области в связи с переходом на новую работу.