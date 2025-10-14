Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 16:38

Путин назначил нового посла России в Австрии

Путин назначил Грозова новым послом России в Австрии

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Грозова новым послом России в Австрии, следует из указа главы государства на портале официального опубликования правовых актов. До этого дипломат занимал должность постпреда РФ при уставных и других органах СНГ в Минске.

Назначить Грозова Андрея Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Австрийской Республике, — говорится в документе.

Ранее Путин присвоил генпрокурору Александру Гуцану классный чин действительного государственного советника юстиции.

До этого президент назначил Евгения Кудрова послом РФ в Йемене. Ранее он занимал пост временного поверенного в делах РФ в Йемене.

В конце сентября Игорь Руденя был назначен Путиным полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе. Другим указом глава государства освободил Руденю от должности губернатора Тверской области в связи с переходом на новую работу.

Россия
Владимир Путин
послы
Австрия
назначения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина зарезал сестру бритвой и попал на принудительное лечение
Готовим паштет своими руками! Нежный, ароматный и очень простой
Вкуснее, чем в магазине! Солим икру форели своими руками: просто и быстро
Сбежавшего из России актера оштрафовали на 40 тысяч рублей
Отправленных на Украину наемников оформляли как охранников
Медики спасли подростка, у которого в штанах взорвался смартфон
В Тернополе решили опробовать новый подход к мобилизации
ВСУ с помощью БПЛА атаковали россиянку за рулем автомобиля
«Бомж пристает к девочке»: детвора спасла односельчанку от педофила
Эксперт сравнил доходность золота и банковских вкладов
Царев шуткой ответил на решение Зеленского о лишении гражданства
На Украине назвали преемника мэра Одессы, лишенного гражданства
В Госдуме предрекли эскалацию в случае одного решения США по Украине
Семьи участников СВО получат новую льготу
От освобожденного из плена ХАМАС осталась одна треть
Западные оружейники бьют тревогу из-за одного решения Китая
Обрушившийся в Петербурге дом восстановят за 244 млн рублей
В Калининграде на фоне общероссийского дефицита выросли цены на бензин
Генерал раскрыл новую приоритетную цель ударов ВСУ
Киркоров заступился за свою эпатажную подопечную
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.