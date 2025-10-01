Раскрыто имя нового посла России в Йемене Путин назначил Евгения Кудрова послом России в Йемене

Президент России Владимир Путин назначил Евгения Кудрова послом РФ в Йемене. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов. Ранее Кудров занимал пост временного поверенного в делах РФ в Йемене.

Назначить Кудрова Евгения Александровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Йеменской Республике, — сказано в документе.

Ранее появилась информация, что специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф намерен подать в отставку до конца текущего года. Предположительно, данное кадровое решение будет принято в свете потенциального прогресса в урегулировании конфликта на территории сектора Газа.

Политолог-американист Павел Дубравский считает, что президент США Дональд Трамп недоволен результатами дипломатической деятельности Уиткоффа на Ближнем Востоке. По его словам, американский политик в перспективе может быть вынужден сменить должность.

Тем временем экс-футболист и тренер Сергей Кирьяков выразил мнение, что руководство московского «Спартака» тянет с отставкой главного тренера Деяна Станковича. По его словам, любой неудачный матч будет толчком к принятию этого решения, а болельщики команды ждут, когда она будет на лидирующих ролях.