Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 14:54

Раскрыто имя нового посла России в Йемене

Путин назначил Евгения Кудрова послом России в Йемене

Евгений Кудров Евгений Кудров Фото: МИД РФ

Президент России Владимир Путин назначил Евгения Кудрова послом РФ в Йемене. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов. Ранее Кудров занимал пост временного поверенного в делах РФ в Йемене.

Назначить Кудрова Евгения Александровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Йеменской Республике, — сказано в документе.

Ранее появилась информация, что специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф намерен подать в отставку до конца текущего года. Предположительно, данное кадровое решение будет принято в свете потенциального прогресса в урегулировании конфликта на территории сектора Газа.

Политолог-американист Павел Дубравский считает, что президент США Дональд Трамп недоволен результатами дипломатической деятельности Уиткоффа на Ближнем Востоке. По его словам, американский политик в перспективе может быть вынужден сменить должность.

Тем временем экс-футболист и тренер Сергей Кирьяков выразил мнение, что руководство московского «Спартака» тянет с отставкой главного тренера Деяна Станковича. По его словам, любой неудачный матч будет толчком к принятию этого решения, а болельщики команды ждут, когда она будет на лидирующих ролях.

Йемен
Владимир Путин
политика
послы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правительство Афганистана ответило на обвинения в запрете интернета
Следствие возбудило дело после гибели ребенка на базе отдыха в регионе РФ
Военэксперт назвал направления наступления ВСУ
Грузины подсказали: рецепт хачапури по-мегрельски
Капитан юношеской сборной России рассказал о впечатлениях от Игр стран СНГ
Штрафы за резину не по сезону: что изменилось в правилах на 2025 год
Нападающий СКА отреагировал на допуск россиян с флагом на Паралимпиаду
«5% ВВП — бюджет войны»: военэксперт о возможном конфликте России и НАТО
«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник»
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?»: Тарасова о перезапуске карьеры Валиевой у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.