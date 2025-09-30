Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 02:54

Спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке готовится уйти в отставку

TY: спецпосланник США Уиткофф собрался уйти на фоне плана Трампа по Газе

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует покинуть свой пост до конца года, сообщает The Times of Israel со ссылкой на осведомленного американского чиновника. Его отставка ожидается на фоне возможного прорыва в урегулировании конфликта в секторе Газа.

Статус Уиткоффа изначально ограничивался сроком полномочий в 130 дней, хотя и допускает продление. Однако в свете последних событий дипломат готовится к уходу. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял его последнее предложение по урегулированию конфликта, и теперь посредники ожидают ответа от ХАМАС.

Как отмечает источник, Уиткофф и его офис ждут развития событий. Если сделка по Газе будет заключена до конца года, спецпосланник завершит свою миссию.

Ранее сообщалось, что 12 стран создают коалицию для финансовой поддержки государства Палестина. В нее войдут Франция, Бельгия, Великобритания, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения, Швейцария и Япония.

