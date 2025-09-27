Более 10 стран решили создать коалицию для поддержки Палестины Le Figaro: 12 стран сформируют коалицию для финансовой поддержки Палестины

Двенадцать стран создают коалицию для финансовой поддержки государства Палестина, пишет газета Le Figaro. В материале говорится, что в нее войдут Франция, Бельгия, Великобритания, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения, Швейцария и Япония.

Авторы статьи подчеркнули, что целью объединения станет стабилизация финансового положения палестинской администрации, базирующейся в Рамалле. Коалиция выделит ей не менее $170 млн.

Ранее Палестина подала заявку на полноправное членство в БРИКС. Посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль уточнил, что страна пока не получила ответа, поэтому планирует продолжить принимать участие в качестве гостя.

Тем временем политолог Юрий Светов считает, что США сделают все возможное, чтобы Государство Палестина не признали в ООН. По его словам, при этом Вашингтон может оказать поддержку Израилю, который уже начал угрожать принять меры в отношении стран, признающих арабское государство.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Тель-Авив даст жесткий ответ признавшим Палестину странам. Он выразил надежду, что государство Палестина «никогда не появится».