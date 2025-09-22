Политолог раскрыл роль США в признании Палестины

США сделают все возможное, чтобы Государство Палестина не признали в ООН, считает политолог Юрий Светов. По его словам, сказанным изданию «Подмосковье сегодня», при этом Вашингтон может оказать поддержку Израилю, который уже начал угрожать принять меры в отношении стран, признающих арабское государство.

Соединенные Штаты сделают все от них зависящее, чтобы такого признания не было. Если этот вопрос решается в Совете Безопасности ООН, американцы наложат вето на это. В Генеральной Ассамблее они будут обрабатывать страны, которые с ними связаны, чтобы они не поддержали, — заявил политолог.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив даст жесткий ответ признавшим Палестину странам на следующей неделе. По его словам, Государство Палестина «никогда не появится».

До этого МИД России выразил глубокое разочарование в связи с неспособностью Совета Безопасности ООН принять резолюцию о прекращении огня в секторе Газа из-за позиции США, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. Вашингтон в седьмой раз с начала эскалации конфликта применил право вето, заблокировав документ, поддержанный всеми остальными членами СБ ООН.