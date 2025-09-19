МИД России разочарован решением ООН по Газе

МИД России выразил глубокое разочарование в связи с неспособностью Совета Безопасности ООН принять резолюцию о прекращении огня в секторе Газа из-за позиции США, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. Вашингтон в седьмой раз с начала эскалации конфликта применил право вето, заблокировав документ, поддержанный всеми остальными членами СБ ООН.

Неспособность СБ ООН в силу этого остановить боевые действия и кровопролитие, прекратить страдания мирных жителей не может не вызывать глубокого сожаления и разочарования, — говорится в заявлении.

МИД подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня и перезапуска мирного процесса в соответствии с нормами международного права. Также в ведомстве отметили, что продолжающееся противостояние в СБ ООН усугубляет гуманитарную катастрофу в палестинском анклаве и лишает гражданское население базовой защиты.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наступление израильской армии на Газу показывает, что Тель-Авив не желает садиться за стол переговоров. По ее словам, действия ЦАХАЛ вызывают серьезную озабоченность, они могут привести к большему числу жертв среди мирного населения.